USA opäť udreli na Irán! Nočné útoky mali oslabiť hrozby v Hormuzskom prielive

WASHINGTON/TEHERÁN - Americká armáda v noci na pondelok oznámila, že ukončila nočnú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo obmedziť schopnosť Teheránu ohrozovať komerčné lode a ich posádky prechádzajúce cez životne dôležitý Hormuzský prieliv. Na sieti X to uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM), informovali svetové agentúry.
Útoky sa počas deviatej noci po sebe zamerali na vojenské zariadenia a objekty - veliteľské centrá, protilietadlové a pobrežné monitorovacie stanice, námorné kapacity, ako aj miesta určené na odpaľovanie rakiet a dronov a komunikačné siete. Údery trvali od 19.00 do 22.00 h východoamerického času (v pondelok od 01.00 h do 04.00 h SELČ).
CENTCOM zopakovalo, že tieto útoky podniká na priamy rozkaz prezidenta Donalda Trumpa ako vrchného veliteľa ozbrojených síl v reakcii na eskaláciu konfliktu zo strany Iránu a úmrtia amerických vojakov. Zároveň zdôraznilo, že americké sily v regióne Blízkeho východu zostávajú v pohotovosti a sú pripravené uskutočniť ďalšie operácie.
Trump sa k najnovším útokom krátko vyjadril po návrate do Washingtonu z mesta East Rutherford v štáte New Jersey, kde sa konal finálový zápas majstrovstiev sveta vo futbale. „Dnes večer sme ich opäť veľmi tvrdo zasiahli a urobili sme to na počesť pravdepodobne troch veľkých vlastencov,“ povedal. Dodal, že vojaci, ktorí zomreli, bojovali za to, aby „Irán nemohol mať jadrovú zbraň“.
Americká armáda krátko predtým oznámila, že počas kontrolovanej detonácie nevybuchnutej munície zo zostreleného iránskeho dronu zomrel v severnom Iraku jeden jej vojak a ďalší utrpel ľahké zranenia. CENTCOM už v sobotu informovalo, že pri útoku Iránu zo 17. júla zahynuli dvaja americkí vojaci a jeden je nezvestný.
Iránske médiá počas noci informovali o výbuchoch v iránskom meste Tabríz ležiacom na severozápade krajiny, v Čábaháre a Konáraku na juhovýchodnom pobreží, ako aj v mestách Máhšahr a Bandar-e Imám Chomejní v provincii Chúzistán, ktoré sú energetickými uzlami na juhozápade Iránu. Americké útoky sa zamerali aj na mesto Chórmúdž, metropolu okresu Daští, kde sa nachádzajú vojenské zariadenia námorných síl revolučných gárd (IRGC).
Sirény sa opäť rozozvučali aj v Bahrajne
Irán aj túto noc v odvete útočil na krajiny, v ktorých sú rozmiestnené americké sily. Generálny štáb kuvajtských ozbrojených síl oznámil, že systémy protivzdušnej obrany v noci na pondelok zachytili a zničili „nepriateľské“ iránske drony. Sirény leteckého poplachu sa opäť rozozvučali aj v Bahrajne, kde sídli 5. flotila námorníctva USA.
IRGC podľa televízie IRIB tvrdia, že odpálili balistické rakety na americké transportné lietadlá C-17 a lietadlá P-8 umiestnené na letisku pri meste Akaba v Jordánsku a niekoľko z nich vážne poškodili. Zničených tiež údajne bolo 20 hangárov využívaných americkými silami na leteckej základni v Azraku. IRGC cielili aj na americké vojenské zariadenia na Leteckej základni Alího as-Sálima v Kuvajte, kde údajne zničili radarový systém včasného varovania, sklad vybavenia pre lietadlá a hangár, v ktorom boli umiestnené americké drony MQ-9.