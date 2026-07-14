Pád v Slovenskom raji: Horskí záchranári vyslobodili zakliesneného 11-ročného chlapca

Ilustračné foto (Zdroj: hzs.sk)
LETANOVCE - Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v utorok v poludňajších hodinách zakliesnenému 11-ročnému chlapcovi, ktorý sa pošmykol na stúpačkách v Prielome Hornádu. Informovala o tom na webovej stránke.
Podľa horských záchranárov sa chlapec po šesťmetrovom páde zakliesnil a spôsobil si odreniny. Na pomoc mu odišli záchranári HZS zo Slovenského raja. „Po príchode na miesto chlapca vyslobodili pomocou lanovej techniky, odreniny ošetrili a keďže bol bez vážnejších zranení, pokračoval ďalej v sprievode otca a záchranárov na Letanovský mlyn,“ uviedla HZS.