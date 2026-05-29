Proces v prípade útoku v Spišskej Starej Vsi pokračuje: Vypočujú svedkov cez telemost

PEZINOK - Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračuje aj v piatok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku výsluchmi svedkov cez telemost. Samuel Straško čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy.
Súd prijal na začiatku hlavného pojednávania opatrenie, na základe ktorého nie je možné v tomto štádiu trestného konania informovať o obsahu svedeckých výpovedí. Prvý svedok vypovedá z priestorov Okresného súdu Lučenec.
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz. Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel Straško nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.