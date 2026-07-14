Výstup sa zmenil na nočnú moru: Muž vo Vysokých Tatrách tragicky zahynul po páde

VYSOKÉ TATRY - Vo Vysokých Tatrách zomrel v pondelok po páde spod Čierneho štítu 40-ročný turista z Poľska. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
K tragédii došlo počas výstupu po neznačenom turistickom chodníku na Čierny štít, v oblasti Čiernej terasy. Muž spadol skalnatým terénom do Veľkej Zmrzlej doliny. Horských záchranárov kontaktovala jeho partnerka, ktorá s ním po páde nemala žiadny kontakt.
„Nachádzali sa v horolezeckom teréne, kde sa pohybovali bez istenia a bez potrebného výstroja. O súčinnosť pri záchrannej akcii bola požiadaná Letka Ministerstva vnútra SR, ktorá na heliporte v Starom Smokovci pribrala na palubu vrtuľníka záchranárov z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry,“ priblížili záchranári. Turista utrpel po približne 200-metrovom páde zranenia nezlučiteľné so životom. Horskí záchranári evakuovali z exponovaného terénu partnerku zosnulého a jeho telesné pozostatky transportovali do Starého Smokovca, kde boli odovzdané polícii.