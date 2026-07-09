Ranný zásah proti drogám: Polícia zadržala osoby, mali predávať drogy

POPRAD - Polícia zasiahla proti distribútorom drog v Poprade a vo Svite. Hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek informoval, že v utorok (7. 7.) vykonala Národná protidrogová jednotka (NPJ) v spolupráci s ďalšími útvarmi PZ akciu s krycím názvom Valec, pri ktorej zadržali štyri osoby.
„V skorých ranných hodinách sme zadržali štyri osoby a vykonali neodkladné procesné úkony smerujúce k zaisteniu dôkazov dôležitých pre trestné konanie. V rámci akcie sme vykonali štyri domové prehliadky a sedem prehliadok iných priestorov,“ uviedol Hájek. Na základe doposiaľ zadovážených dôkazov vyšetrovateľ NPJ obvinil troch mužov vo veku od 36 do 44 rokov zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Podľa výsledkov vyšetrovania mali obvinení dlhodobo prechovávať a distribuovať najmä metamfetamín, ktorý za finančnú odplatu predávali ďalším odberateľom a konečným konzumentom na území mesta Poprad a jeho okolia.
Obvineným hrozí trest
„Počas policajného zásahu sme zaistili omamné a psychotropné látky, elektronické zariadenia, najmä mobilné telefóny, ako aj ďalšie predmety súvisiace s podozrením z drogovej trestnej činnosti. Zaistené veci budú podrobené expertíznemu skúmaniu,“ dodal Hájek s tým, že v prípade preukázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov. Voči všetkým trom obvineným vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie, ktorý bol predložený prokurátorovi Okresnej prokuratúry Poprad.
Na realizácii sa podieľali policajti pracovnej skupiny operatívneho nasadenia NPJ, príslušníci Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva PZ v Prešove, kriminalisti Okresného riaditeľstva PZ v Poprade, kriminalistickí technici Úradu kriminalistickej techniky a psovod z Okresného riaditeľstva PZ v Bardejove. Hovorca dodal, že vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje. „Z dôvodu prebiehajúceho trestného konania nie je v súčasnosti možné poskytnúť ďalšie informácie,“ uzavrel.