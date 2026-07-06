Pomáha bez nároku na odmenu: Dobrovoľný strážca už roky rieši konflikty v rómskej komunite s políciou

PIEŠŤANY - Dobrovoľný strážca verejného poriadku Lucián Kudrík už niekoľko rokov vo svojom voľnom čase bez nároku na finančnú odmenu pomáha policajtom pri riešení situácií v rómskej komunite v Piešťanoch. Jeho činnosť predstavilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave v prvom diele seriálu Bez uniformy, s rešpektom na sociálnej sieti.
„Som tu nápomocný polícii. Keď je nejaký problém v rómskej komunite, keď sa Rómovia bijú alebo je nejaká výtržnosť, privolávajú ma, aby sme situáciu vyriešili,“ uviedol Kudrík.
Podľa polície je pre prácu v komunitách jeho znalosť miestneho prostredia a obyvateľov významnou pomocou pri riešení konfliktných situácií. „Dobrovoľného strážcu poriadku robí už niekoľko rokov bez akejkoľvek finančnej odmeny. Túto prácu vykonáva z presvedčenia. Sme veľmi radi, že ho tu máme a že je nám nápomocný,“ uviedla polícia.