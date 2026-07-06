Žilinský kraj v pohotovosti: Hasiči zasahovali minulý týždeň až 131-krát

Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 131-krát (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
ŽILINA - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 131-krát. Tridsaťtri zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 59-krát. Zasahovali pri 30 dopravných nehodách a deväť zásahov sa týkalo nebezpečných látok.