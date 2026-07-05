Na Slovensku rastie rýchlejšie ako zvyšok ekonomiky: Viete, o aký sektor ide?

BRATISLAVA - ICT sektor na Slovensku patrí medzi najdynamickejšie odvetvia. Firmy z oblasti informačných a komunikačných technológií nie sú iba bežnými dodávateľmi služieb – prinášajú inovácie a veľmi často aj silný globálny rast.
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