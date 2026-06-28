Nedeľa28. jún 2026, meniny má Beáta, zajtra Peter, Pavol, Petra

Ničivé zemetrasenia vo Venezuele: VIDEO Slovensko posiela záchranárov

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: TASR/Martin Baumann)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), piatich členov Horskej záchrannej služby (HZS) a štyroch vyhľadávacích psov odletel v nedeľu ráno do zemetraseniami zasiahnutej Venezuely. Na mieste nešťastia budú vykonávať pátracie a vyhľadávacie činnosti. Na nedeľnom brífingu na bratislavskom letisku o tom informoval prezident HaZZ Adrián Mifkovič.

VIDEO

Záchranný tím odletel do Venezuely, v sutinách bude vyhľadávať nezvestných (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Slovensko do Venezuely vysiela MUSAR tím na vyhľadávanie osôb uviaznutých v sutinách, pre záchranárov ide podľa prezidenta HaZZ o doposiaľ najvzdialenejšiu misiu. Záchranári odchádzajú aj s potrebným vybavením, no bez techniky, so sebou si berú aj zásoby jedla a vody. „Nevedeli sme na takú vzdialenosť prepraviť kolesovú techniku, ktorú na takéto udalosti používame štandardne v rámci Európskej únie a blízkych štátov,“ skonštatoval Mifkovič.

VIDEO

Záchranný tím odletel do Venezuely, v sutinách bude vyhľadávať nezvestných (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)

Ničivé zemetrasenia vo Venezuele:
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Podľa prezidenta HaZZ pôjde o ťažkú misiu v náročných podmienkach, záchranný tím bude mať na starosti pátracie a vyhľadávacie činnosti. „Sme vybavení prístrojmi a technikou na to, aby sme vedeli lokalizovať osoby v zavalených sutinách. Predpokladá sa, že niekoľko tisíc ľudí je ešte v sutinách, takže najdôležitejšie je, aby sa dali robiť sanačné práce, lokalizovať a vyslobodzovať ľudí,“ doplnil Mifkovič s tým, že tím má skúsenosti aj zo zásahov v Iráne v roku 2023 či v Turecku v roku 2024.

Ničivé zemetrasenia vo Venezuele:
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Vo Venezuele zaznamenali v noci na štvrtok (25. 6.) dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy. Najväčšie škody sú v severnom štáte La Guaira a v pobrežnej oblasti severne od Caracasu. Katastrofa si vyžiadala už vyše 1430 obetí, nezvestných je stále niekoľko desiatok tisíc ľudí. Na pomoc pri pátraní do krajiny dorazilo už viac ako 1600 záchranárov zo zahraničia.

Viac o téme: HasičiZemetrasenie Venezuela
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Desivé správy z Venezuely:
Desivé správy z Venezuely: Po silných zemetraseniach tam hlásia už najmenej 1430 obetí
Zahraničné
Dve ázijské krajiny zasiahlo
Dve ázijské krajiny zasiahlo silné ZEMETRASENIE: Po PEKLE vo Venezuele prišli otrasy s magnitúdou 6,1!
Zahraničné
Slovensko sa zapája do
Slovensko sa zapája do pomoci po ničivom zemetrasení: Do Venezuely vysiela záchranný tím
Domáce
FOTO Počet obetí zemetrasenia vo
Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele stále rastie: Hlásia stovky mŕtvych a tisíce zranených
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Záchranný tím odletel do Venezuely, v sutinách bude vyhľadávať nezvestných
Záchranný tím odletel do Venezuely, v sutinách bude vyhľadávať nezvestných
Správy
Záchranný tím odletel do Venezuely, v sutinách bude vyhľadávať nezvestných
Záchranný tím odletel do Venezuely, v sutinách bude vyhľadávať nezvestných
Správy
Návrat v čase! Skrúcaný, Haydu a Rolins: Čo robili pred 30. rokmi? A takto vyzerali...
Návrat v čase! Skrúcaný, Haydu a Rolins: Čo robili pred 30. rokmi? A takto vyzerali...
Prominenti

Domáce správy

FOTO Ničivé zemetrasenia vo Venezuele:
Ničivé zemetrasenia vo Venezuele: VIDEO Slovensko posiela záchranárov
Domáce
SUPERMRAVCE sú už na
SUPERMRAVCE sú už na Slovensku: Hlásia prvé mraveniská, hmyz je takmer nezničiteľný a útočí v KOLÓNIÁCH!
Domáce
Aktualizujeme Ilustračné foto
TROPICKÝ ONLINE Prepísali sme štvorročný teplotný rekord: Záhorie sa už TOPÍ v horúčavách hneď od rána!
Domáce
Bratislava za štyri roky rozdala vyše 258-tisíc pokút za parkovanie: Suma prekročila 13 miliónov eur
Bratislava za štyri roky rozdala vyše 258-tisíc pokút za parkovanie: Suma prekročila 13 miliónov eur
Bratislava

Zahraničné

Zľava prezident SR Peter
Sme na ceste do EÚ, ale Moskvu a Peking neopustíme, uviedol Vučić
Zahraničné
Škandál okolo železnice: Maďarsko
Škandál okolo železnice: Maďarsko žiada zverejnenie tajných dohôd
Zahraničné
Iracké zložky v rámci
Zásah v Bagdade: Armáda a špeciálne jednotky vtrhli do Zelenej zóny
Zahraničné
Muž skončil v putách
Muž skončil v putách za protest s hudbou zo Star Wars: Teraz mu zaplatia odškodné
Zahraničné

Prominenti

FOTO Jeffrey Epstein
Dôkazy plné nechutností: Ďalší bývalý člen kráľovskej rodiny navštevoval Epsteina v base!
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Podnikateľka a infuencerka Hana
FOTO Svadba známej podnikateľky: Prenádherná nevesta, gigantická torta a aha, kto všetko prišiel!
Domáci prominenti
FOTO vnútri Štefan Skrúcaný, Dara Rolins
Návrat v čase! Skrúcaný, Haydu a Rolins: Čo robili pred 30. rokmi? A takto vyzerali...
Domáci prominenti
FOTO Andrea Verešová
Verešovej FOTKA ROKA: Luxusná bohyňa... s roztiahnutými nohami!
Osobnosti

Zaujímavosti

Máte záhradu otočenú na
Máte záhradu otočenú na sever? Týchto 7 lacných trikov ju rozžiari aj bez priameho slnka
Zaujímavosti
Kocúr ukradol všetkým pozornosť.
Zábava pri balete: VIDEO Balet Rómeo a Júlia mal nečakanú hviezdu! Kocúra a ani netancoval
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Čo jesť v horúčavách? Lekár ukázal ideálny letný jedálniček
Zaujímavosti
Takto sa zbavíte bolesti
Takto sa zbavíte bolesti žalúdka: Jednoduchý návod na koniec s nafukovaním, vracaním, hnačkou...
vysetrenie.sk

Dobré správy

Hit, o ktorom sa
Hit, o ktorom sa hovorí celé leto: Nový spôsob opaľovania zažíva boom!
hashtag.sk
Myslíte si, že ste
Myslíte si, že ste len unavení? Odborníčka varuje pred príznakmi, ktoré Slováci často ignorujú
vysetrenie.sk
Myslíte si, že sa
Nie je úver ako úver: Viete, že úrok môže aj klesať?
Domáce
Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce

Ekonomika

Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!
20 krajín, kam Slováci húfne cestujú: KVÍZ o menách, ktorý vás poriadne potrápi. Otestujte sa!
20 krajín, kam Slováci húfne cestujú: KVÍZ o menách, ktorý vás poriadne potrápi. Otestujte sa!
Odstavili fabriku Jaguaru v Nitre ruskí hackeri? Nečakaný zvrat vo vyšetrovaní incidentu za miliardy!
Odstavili fabriku Jaguaru v Nitre ruskí hackeri? Nečakaný zvrat vo vyšetrovaní incidentu za miliardy!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Vozinha vs Messi či súboj bývalých spoluhráčov z Realu: Poznáme program šestnásťfinále
MS VO FUTBALE 2026 Vozinha vs Messi či súboj bývalých spoluhráčov z Realu: Poznáme program šestnásťfinále
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 V kľúčovom zápase zabralo naplno: Chorvátsko postupuje do šestnásťfinále
MS VO FUTBALE 2026 V kľúčovom zápase zabralo naplno: Chorvátsko postupuje do šestnásťfinále
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Triumf pečatil striedajúci Messi: Argentína vyhrala svoju skupinu
MS VO FUTBALE 2026 Triumf pečatil striedajúci Messi: Argentína vyhrala svoju skupinu
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Angličania ovládli svoju skupinu: Harry Kane sa zapísal do histórie
MS VO FUTBALE 2026 Angličania ovládli svoju skupinu: Harry Kane sa zapísal do histórie
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
Predstavujeme
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Zaujímavosti
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
Klasické testy
FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Vojna o ovládač: 4 typy kolegov, s ktorými zvádzame boj o klimatizáciu v open space
Vojna o ovládač: 4 typy kolegov, s ktorými zvádzame boj o klimatizáciu v open space
O práci s humorom
AI nie je benefit, je to nová gramotnosť. Návod pre asistentky, účtovníkov a logistov, ako ušetriť 2 hodiny denne
AI nie je benefit, je to nová gramotnosť. Návod pre asistentky, účtovníkov a logistov, ako ušetriť 2 hodiny denne
Rady, tipy a triky
Prečo kolega dostal pridané a vy nie? Dôvody, ktoré rozhodujú o zvýšení platu častejšie, než si myslíte
Prečo kolega dostal pridané a vy nie? Dôvody, ktoré rozhodujú o zvýšení platu častejšie, než si myslíte
Mzda
Robíte skvelú prácu, no na pohovoroch vás aj tak predbiehajú iní? Možno robíte túto zásadnú chybu
Robíte skvelú prácu, no na pohovoroch vás aj tak predbiehajú iní? Možno robíte túto zásadnú chybu
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Kries vs. pleseň: Kedy musíte obsah pohára vyhodiť?
Kries vs. pleseň: Kedy musíte obsah pohára vyhodiť?
Rady a tipy
Nevyhadzujte šupky z jablkového koláča. Vyrobte si poctivý domáci ocot
Nevyhadzujte šupky z jablkového koláča. Vyrobte si poctivý domáci ocot
Rady a tipy

Technológie

Čínski vedci vytvorili v laboratóriu prelomové ľudské embryo. Začalo si tvoriť základy budúcich orgánov
Čínski vedci vytvorili v laboratóriu prelomové ľudské embryo. Začalo si tvoriť základy budúcich orgánov
Veda a výskum
Americký stratég varuje pred „robotickým blitzkriegom“. Armáda môže zopakovať jednu z najväčších chýb histórie
Americký stratég varuje pred „robotickým blitzkriegom“. Armáda môže zopakovať jednu z najväčších chýb histórie
Moderná vojna a konflikty
Umierajúce bunky po sebe nechávajú „odtlačky smrti“. Vedci zistili, že ich môžu zneužiť aj vírusy
Umierajúce bunky po sebe nechávajú „odtlačky smrti“. Vedci zistili, že ich môžu zneužiť aj vírusy
Veda a výskum
Google konečne rieši trápne Gmail adresy z mladosti. Starý e-mail si už môžeš zmeniť aj na Slovensku bez straty účtu
Google konečne rieši trápne Gmail adresy z mladosti. Starý e-mail si už môžeš zmeniť aj na Slovensku bez straty účtu
Návody

Bývanie

5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Objavili sme trik dizajnérov a už vieme, ako vytvárajú perfektne zladené interiéry. Naučte sa toto základné pravidlo
Objavili sme trik dizajnérov a už vieme, ako vytvárajú perfektne zladené interiéry. Naučte sa toto základné pravidlo

Pre kutilov

Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Zelenina a ovocie
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Záhrada
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Zelenina a ovocie
Mliečna alebo mútna voda v bazéne: 3 najčastejšie chyby s chémiou, ktoré robíte počas horúčav
Mliečna alebo mútna voda v bazéne: 3 najčastejšie chyby s chémiou, ktoré robíte počas horúčav
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Preverí, ako dobre si pamätáte zlatú éru showbiznisu, poznáte ikonické páry 90. rokov a začiatku milénia?
Zahraničné celebrity
KVÍZ: Preverí, ako dobre si pamätáte zlatú éru showbiznisu, poznáte ikonické páry 90. rokov a začiatku milénia?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
SUPERMRAVCE sú už na
Domáce
SUPERMRAVCE sú už na Slovensku: Hlásia prvé mraveniská, hmyz je takmer nezničiteľný a útočí v KOLÓNIÁCH!
Ilustračné foto
Domáce
TROPICKÝ ONLINE Prepísali sme štvorročný teplotný rekord: Záhorie sa už TOPÍ v horúčavách hneď od rána!
Klempíř nie je sám:
Zahraničné
Klempíř nie je sám: Vypískali a z pódia vyhnali preč aj MACINKU, nahnevaný a šokovaný minister, vy ste sa ZBLÁZNILI!
Situácia v Iráne znova
Zahraničné
Situácia v Iráne znova HORÍ: Gardy po amerických úderoch podnikli veľké odvetné útoky v Kuvajte a Bahrajne

Ďalšie zo Zoznamu