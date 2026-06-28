TROPICKÝ ONLINE Prepísali sme štvorročný teplotný rekord: Záhorie sa už TOPÍ v horúčavách hneď od rána!

BRATISLAVA/PRAHA - Po tropickej sobote, kedy takmer padli neuveriteľné štyridsiatky je tu záver víkendu. Ani pri ňom meteorológovia nepoľavujú zo svojich varovaní a výstrahy pred vysokými teplotami naďalej platia na viacerých častiach juhozápadu Slovenska. Situácia vyzerá priam neriešiteľne aj v zahraničí. Susedia v Európe, ale aj inde vo svete prakticky každý deň prepisujú desivé teplotné rekordy. Nezaostáva ani Slovensko, ktoré si, žiaľ, pripísalo aj niekoľko obetí na vodných plochách, a to len za pár hodín.
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Pozrite si odporúčania ministerstva vnútra:
- Bratislava prekonala rekord v prípade najteplejšej noci z piatka na sobotu,
- pri vodných aktivitách v blízkosti jazier a iných plôch už na Slovensku zahynulo už niekoľko ľudí,
- výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami sa aj v nedeľu týkajú prakticky všetkých okresov na juhozápade a časti juhovýchodu krajiny, neskončia ani v pondelok,
- počas tropických dní, ktoré sú práve teraz, obmedzte aktivity v exteriéri a vyčkajte do chladnejšieho počasia,
- najbližšie výraznejšie ochladenie sa predbežne očakáva až vo štvrtok 2. júla,
- svet zaznamenáva teplotné rekordy vo viacerých krajinách, európske metropoly hlásia desivo vysoké hodnoty, výnimkou nie sú ani severské štáty.
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8:09 Na Záhorí bola situácia kritická a teploty tropické už pred ôsmou hodinou ráno. Tvrdí do SHMÚ v statuse. "Na krajnom západe Slovenska teplota vzduchu už krátko pred pol ôsmou stihla vystúpiť na 30 stupňov Celzia a tropický deň tam tak majú už takto skoro ráno. Podarilo sa to na dvoch staniciach umiestnených pomerne blízko seba - Malacky a Kuchyňa - Nový Dvor," napísali.
7:51 Pred nebezpečím vysokých teplôt vystríha aj polícia. Opätovne zhrnula alarmujúci počet obetí zo začiatku víkendu a vyzýva na opatrnosť pri vode. "Buďte opatrní a zodpovední, nepreceňujte svoje sily a schopnosti, nepožívajte v nadmernom množstve alkoholické nápoje, pred plávaním sa najprv ovlažte, rozhorúčené telo môže na zmenu teploty zle zareagovať, nepredceňujte svoje plavecké schopnosti, dohliadajte na seba navzájom. Je dobré, ak sa na mieste nenachádzate sám, ale počas plávania ste pod dozorom ďalšej osoby," píšu.
7:22 Vlna horúčav pokračuje. Vysoké teploty potrápia Slovensko aj v nedeľu. Teplota môže v niektorých lokalitách presiahnuť 40 stupňov Celzia. Naďalej platia výstrahy prvého, druhého a tretieho stupňa. Najvyššia platí na juhu a západe krajiny. Meteorológovia upozorňujú, že takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov. Komplikácie môžu horúčavy priniesť v doprave, najmä železničnej. Spôsobiť môžu aj lokálne problémy so zásobovaním pitnou vodou a nadmerným využívaním chladiacich systémov zaťažiť energetickú a technickú infraštruktúru.
7:00 V tropických dňoch vyhľadávajú Česi v obchodoch klimatizácie, ventilátory, ľad alebo bazény a príslušenstvo do nich. Vyplýva to z vyjadrenia predajcov, ktoré oslovila ČTK. Ich predaj sa v niektorých prípadoch až sedemkrát zvýšil. Tento víkend sa má maximálna nameraná teplota priblížiť, alebo aj prekonať 41 stupňov Celzia.
6:59 Výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre takmer všetky okresy na juhozápade a časti juhovýchodu Slovenska. Výstrahy 3. stupňa však neskončia ani v pondelok 29. júna. Bez výstrah už narozdiel od soboty nebude ani jeden slovenský okres. Výstrahy prvého stupňa sa už dotknú aj severných častí Slovenska. V pondelok sa očakávajú ešte väčšie trópy.
6:58 Horúčavy môžu skomplikovať aj menej náročnú turistiku v horách. Horská záchranná služba (HZS) preto návštevníkom odporúča, aby túry počas vysokých teplôt dôkladne plánovali, vyrážali skoro ráno a nepodceňovali pitný režim ani ochranu pred slnkom.
Ako upozorňujú horskí záchranári, fyzická aktivita je pri vysokých teplotách pre organizmus výraznou záťažou. „Hory počkajú a netreba sa hnať za dosiahnutím nejakého svojho cieľa za každú cenu. Tá cena totiž môže siahať až na úroveň ľudského života,“ uviedli. Ak sa návštevníci napriek výstrahám pred vysokými teplotami rozhodnú ísť na túru, mali by vyraziť skoro ráno, aby sa vyhli poludňajšiemu slnku. Zároveň je tak väčšia šanca, že ich nezastihnú popoludňajšie búrky, ktoré často súvisia práve s vysokými teplotami.
Júnové tragédie NEBERÚ KONCA: O život prišiel ďalší Slovák (†54), našli ho na vodnej ploche pri Senci!
6:57 Na Slovensku v sobotu padol štyri roky starý júnový teplotný rekord. Meteorológovia oznámili, že na niekoľkých miestach namerali cez 39 stupňov Celsia. Ešte teplejšie by v krajine podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) malo byť práve dnes.
TROPICKÝ ONLINE Mimoriadne tragický víkend: Počet utopených DRAMATICKY rastie, ďalšie dve obete na Zlatých pieskoch!
Horúčavy zabíjajú a Slovensko zasiahla séria tragédií pri vode
Extrémne horúčavy, ktoré počas víkendu sužovali veľkú časť Európy, si na Slovensku vyžiadali ďalšie obete. Počas dvoch dní zomrelo pri jazerách a vodných plochách už päť ľudí. Tragédie sa odohrali v Bratislave, pri Senci aj na východe krajiny. Odborníci upozorňujú, že kombinácia vysokých teplôt, alkoholu a vstupu do vody môže mať fatálne následky.
Sobota 27. júna priniesla na Slovensko mimoriadne vysoké teploty, keď sa v niektorých lokalitách teplota priblížila až k hranici 40 stupňov Celzia.
Tragédia pri Senci a pri Čunovskom jazere v Bratislave
Polícia prijala v sobotu po 16.00 h oznámenie o osobe vo vode v blízkosti obce Réca v okrese Senec. Na mieste našli 54-ročného muža bez známok života.
Podľa doterajších zistení mal muž pred vstupom do jazera konzumovať alkohol. Následne vošiel do vody, z ktorej sa už nevynoril. Okolnosti tragédie vyšetruje polícia.
Len niekoľko hodín predtým zasahovali záchranné zložky pri Čunovskom jazere v Bratislave. Pri brehu našli 20-ročnú ženu bez známok života.
Záchranári sa ju ešte pokúšali oživiť, no lekár po 13. hodine konštatoval smrť. Príčiny úmrtia budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Trópy aj v zahraničí a rekordy prepisovali aj Dáni
Extrémne horúčavy zasiahli prakticky celú strednú Európu. Rekordy padali aj v zahraničí – vo švajčiarskom Bazileji namerali 38,8 stupňa, v Nemecku až 41,5 stupňa, v Česku 40,6 stupňa a v Dánsku zaznamenali historický rekord 36,6 stupňa Celzia.
Práve mimoriadne teploty podľa odborníkov výrazne zvyšujú riziko kolapsov organizmu, dehydratácie či nebezpečných situácií pri kúpaní.
Posledný týždeň bol u nás mimoriadne tragický
Už piatok 26. júna priniesol tri tragické udalosti. K úmrtiam došlo na bratislavskej Kuchajde, na Veľkom Draždiaku a ďalší človek prišiel o život vo vodnej ploche v Richnave na východe Slovenska.
Po sobotných tragédiách v Čunove a pri Réci tak počet obetí za posledné dva dni stúpol už na päť.
Júnové tragédie NEBERÚ KONCA: O život prišiel ďalší Slovák (†54), našli ho na vodnej ploche pri Senci!
Verejnosť v uplynulých týždňoch zasiahol aj tragický prípad pri Komárne, kde pri vode zahynul mladý študent strednej školy.
Opakujúce sa nešťastia z rôznych častí Slovenska opäť upozorňujú na riziká, ktoré prináša letná sezóna. Vysoké teploty, únava organizmu, pobyt na priamom slnku či konzumácia alkoholu môžu vytvoriť mimoriadne nebezpečnú kombináciu.
Polícia varuje: Nepreceňujte svoje sily
Policajti po ďalšej tragédii opätovne apelovali na verejnosť.
„Touto cestou apelujeme na verejnosť, aby pri návšteve vodných plôch boli občania opatrní, nepreceňovali svoje sily a schopnosti a nepožívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje,“ uviedla polícia.
Začiatok letnej sezóny sa tak na Slovensku zmenil na mimoriadne tragické obdobie. Záchranné zložky opakovane upozorňujú, že aj zdanlivo pokojná vodná plocha môže byť počas extrémnych horúčav a po požití alkoholu smrteľne nebezpečná. Situáciu sledujeme aj v nedeľu.