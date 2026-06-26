Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele stále rastie: Hlásia stovky mŕtvych a tisíce zranených

CARACAS - Stredajšie zemetrasenie pripravila vo Venezuele o život 589 ľudí, zranených sú skoro 3000, uviedla dnes popoludní SELČ dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová. Počet mŕtvych sa v porovnaní s predchádzajúcou bilanciou viac ako zdvojnásobil. Pátracie a záchranné akcie v krajine pokračujú.
Dvojica zemetrasení zo stredajšieho večera (v noci na štvrtok SELČ) mala podľa seizmologických centier silu 7,2 a 7,5 stupňa a ich epicentra sa nachádzala pri meste Morón na severozápade krajiny. Najpostihnutejší je pobrežný štát La Guaira, ktorý sa rozkladá pri hlavnom meste Caracasu. Rodríguezová vyhlásila v krajine stav núdze a dnes popoludní SELČ na zasadnutí s vojenskými a civilnými predstaviteľmi oznámila tiež "militarizáciu" najzasiahnutejšieho štátu.
Podľa americkej geologickej služby (USGS) by mŕtvych mohli byť desiatky tisíc. V štáte La Guaira stále pokračujú pátracie a záchranné akcie, takže počty obetí nie sú zrejme konečné. Predchádzajúca bilancia z dnešného skorého rána SELČ hovorila o 235 mŕtvych.
Viaceré krajiny vrátane Česka prisľúbili Venezuele pomoc a vyslanie tímov pre hľadanie zavalených. Do latinskoamerickej krajiny dnes dorazili tímy z Čile, Dominikánskej republiky, Salvadoru, Mexika, Nemecka a Švajčiarska. Priletelo tiež lietadlo s pátracími tímami zo Španielska. Americká armáda v noci na dnes SELČ uviedla, že pre logistickú podporu pátracích a záchranných operácií poskytne dve vojenské lode a tiež lietadlá a vrtuľníky.