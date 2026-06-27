Už to bola len otázka ČASU: Slováci sa poriadne spotia, meteorológovia ohlásili prekročenie tropickej 40-tky!

Teplota už dosiahla 40 stupňov Celzia. (Zdroj: TASR/Dano Veselský, Facebook/Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ))
BRATISLAVA - Teplota vzduchu sa v sobotu popoludní v najteplejších oblastiach na juhozápade Slovenska dostáva cez hranicu 39 stupňov Celzia a výnimočne už atakuje 40 stupňov Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
Vďaka plytkej kopovitej oblačnosti teplota podľa meteorológov „zúbkuje“. „Priebeh teploty nie je vyrovnaný, ale chvíľu teplota stúpne a potom zase klesne - podľa toho, či je slnko za oblakom alebo nie,“ ozrejmil ústav.
Ako priblížil, v Kamenici nad Hronom chýbajú už iba dve desatiny k pokoreniu hranice 40 stupňov Celzia. Meteorológovia doplnili, že na nameranie takejto teploty na Slovensku čakáme od roku 2022.