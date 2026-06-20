Medzinárodné vlaky meškajú: Dôvodom je zrážka vlaku s človekom

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)
STREKOV - Železničná doprava v úseku Gbelce - Strekov v okrese Nové Zámky bola v sobotu dopoludnia prerušená. Vlaky nepremávali od 9.15 do 12.01 h, keď dopravca obnovil dopravu. Dôvodom obmedzenia bola zrážka vlaku EC 174 s osobou pohybujúcou sa v koľajisku. Časť spojov bola odrieknutá, medzinárodné EC vlaky meškajú niekoľko hodín. Na meškanie upozornila Železničná spoločnosť Slovensko.
Podľa dopravcu bola doprava v dotknutom úseku dočasne zastavená a železničná prevádzka bola riadená v koordinácii so správcom železničnej infraštruktúry, s políciou a so záchrannými zložkami.