Veľká zmena v krízovom riadení: Ministerstvo vnútra pripravuje nový systém

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra pokračuje s prípravou legislatívnych zmien krízového riadenia. Zverejnilo predbežnú informáciu o plánovaných novelách viacerých zákonov. Cieľom má byť vytvorenie modernejšieho a efektívnejšieho systému reakcie na bezpečnostný výzvy. Informoval odbor strategickej komunikácie ministerstva vnútra.
„Pripravené zmeny v krízovom riadení a civilnej ochrane reflektujú historické skúsenosti aj nové bezpečnostné a spoločenské hrozby, ktorých sme svedkami. Posilnia prevenciu, pripravenosť aj operatívnosť a vytvoria podmienky na to, aby boli mimoriadne udalosti riadené odborne, koordinovane a s jasnou zodpovednosťou,“ uviedol štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.
Reforma podľa neho reaguje na skúsenosti z posledných rokov
Reforma podľa neho reaguje na skúsenosti z posledných rokov, ktoré priniesli nové typy krízových situácií. Cieľom je tak vytvorenie jednotnejšieho systému riadenia, posilnenie odborných kapacít štátu a zlepšenie koordinácie pri riešení udalostí. Súčasťou zmien má byť i vytvorenie profesionálnych intervenčných tímov, ktoré budú poskytovať odbornú podporu samosprávam pri zvládaní krízových situácií a obnove zasiahnutých území.
„Krízy dneška často presahujú hranice jedného mesta alebo okresu. Potrebujeme preto systém, ktorý dokáže reagovať rýchlo, efektívne a koordinovane. Nový model zachová dostupnosť výkonu štátnej správy v území, zároveň však odstráni kompetenčné nejasnosti, zjednotí metodické riadenie a posilní odborné zázemie pre riešenie krízových situácií. Pre občana bude znamenať prehľadnejší systém a rýchlejšiu koordináciu pomoci, pre samosprávy jasnejšie kompetencie, odbornú podporu a lepšiu spoluprácu,“ doplnil Kaliňák. Rezort deklaroval, že prípravu návrhu sprevádzali odborné konzultácie s akademickou obcou, samosprávami a expertmi z praxe.