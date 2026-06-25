Pozor na falošné výzvy na úhradu: ÚMS upozorňuje na nové podvody

BRATISLAVA - Únia miest Slovenska (ÚMS) upozorňuje na pokusy o podvody, ktoré majú formu dokumentov mestských samospráv, distribuovaných obyvateľom. Výzvu na opatrnosť zverejňuje únia na základe prípadu listov, ktoré dostali obyvatelia Žiliny.
„Obsahujú výzvu na úhradu finančných prostriedkov a svojím vizuálnym spracovaním sa snažia vzbudiť dojem úradnej korešpondencie. Žilina však potvrdila, že nejde o oficiálne dokumenty mesta,“ informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. V mene ÚMS preto vyzvala obyvateľov na obozretnosť a preverenie informácií v prípade podobných výziev. „Rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch doručujú mestá spôsobom stanoveným zákonom, spravidla doporučene do vlastných rúk alebo prostredníctvom zákonom stanovených elektronických foriem doručovania,“ zdôraznila.
Upozornila zároveň na to, že podobným pokusom o podvod čelia samotné mestá. Poukázala na príklad Dubnice nad Váhom, ktorej doručili faktúry za vykonané služby, žiadajúce uhradenie finančných prostriedkov na nové fakturačné údaje. „Mesto však zistilo, že išlo o fiktívne dokumenty a nesprávne číslo účtu s cieľom neoprávnene získať finančné prostriedky,“ priblížila Piršelová. ÚMS o prípadoch informovala všetky svoje členské mestá na štvrtkovej online Republikovej rade. K týmto témam sa bude naďalej s mestami koordinovať a informovať verejnosť.