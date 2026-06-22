Tragický koniec pátrania na juhu Slovenska: Muž (†59) sa zrejme pokúsil preplávať Váh

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
KOMÁRNO - Pátranie polície po 59-ročnom mužovi, ktorý sa pravdepodobne pokúsil preplávať na druhú stranu rieky Váh v Komárne, sa skončilo tragicky. Muža nezvestného od nedele (21. 6.) večera vypátrali v pondelok členovia poriečneho oddelenia a záchranného systému, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Obhliadajúci lekár na mieste predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonať zdravotno-bezpečnostnú pitvu. Poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.