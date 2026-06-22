Polícia prosí verejnosť o pomoc: Róbert (51) zmizol bez stopy, jeho auto našli opustené!

ŽILINA - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnom 51-ročnom Róbertovi Kočkovi z Popradu. Informovala o tom v pondelok žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Menovaný je nezvestný od 14. júna, keď odišiel z miesta svojho trvalého bydliska na osobnom motorovom vozidle značky Škoda Superb. Vozidlo bolo nájdené v pondelok na parkovisku pred obchodným centrom v Bytči. Odvtedy je miesto jeho pobytu a pohybu neznáme,“ uviedla Kocková.
Nezvestný muž je vysoký 175 centimetrov, má štíhlu postavu, sivé vlasy a hnedé oči. Naposledy mal oblečené tmavomodré rifle a modrobiely sveter. „Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.