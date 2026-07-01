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Dnes sa rozhodne: Rodičia spoznajú výsledky prijatia do škôlok

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Rodičia takmer 50.000 detí sa majú počas stredy dozvedieť výsledky prijímacieho konania do materských škôl. Pôvodný termín z 8. júla sa presunul o týždeň skôr, na 1. júla. Potvrdil to odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Veľký záujem o materské školy

Do materských škôl podali tento rok rodičia prihlášky za 49.935 detí, pričom priemerne vyznačili na jednej prihláške 1,52 materskej školy. Elektronicky bolo podaných 78 percent prihlášok. Materské školy ponúkli v systéme celkovo 67.213 voľných miest po celom Slovensku. „Po vyhodnotení prijímacieho procesu bolo prijatých 45.856 detí. ePrihlášky pomohli 1797 deťom, ktoré by po prvotnom vyhodnotení zostali pod čiarou. Vďaka automatickému uvoľňovaniu blokovaných miest však získali miesto v materskej škole hneď. Ide o takmer 30 percent všetkých pôvodne neprijatých detí,“ uviedli z rezortu školstva.

Systém zároveň pomohol aj deťom, ktoré už prijaté boli. Zlepšil výsledok prijímacieho konania 1403 deťom a umiestnil ich do materskej školy s vyššou preferenciou, ktorú si zvolili ich rodičia. Najväčšia časť z nich sa posunula z druhej na prvú preferovanú školu. „Výsledky potvrdzujú, že elektronické prihlášky splnili svoju úlohu. Aj pri materských školách sme dokázali, že systém ePrihlášky pomáha lepšie využiť existujúce kapacity a zabezpečuje, aby jedno dieťa neblokovalo miesto na viacerých školách naraz,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Ako dodal, výsledkom je, že stovky detí získali lepšie umiestnenie a takmer 2000 detí dostalo miesto, ktoré by bez centrálneho spracovania vôbec nemuseli získať.

Dnes sa rozhodne: Rodičia
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 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Výsledky zverejnia skôr

Ministerstvo školstva rozhodlo o skoršom sprístupnení výsledkov prijímacieho konania. Pôvodne plánovaný termín zverejnenia na centrálnej elektronickej výveske bol 8. júl. Vďaka spolupráci s materskými školami sa však podarilo spracovať výsledky skôr, a preto budú rodičom sprístupnené už od 1. júla. Od stredy majú byť na centrálnej elektronickej výveske zverejnené výsledky pre drvivú väčšinu materských škôl. Tie školy, ktoré z objektívnych dôvodov potrebujú viac času na administratívne dokončenie prijímacieho konania, budú môcť svoje výsledky zverejňovať priebežne aj neskôr. Výsledky budú dostupné na centrálnej elektronickej výveske na portáli eprihlasky.iedu.sk.

Do materských škôl nebolo prijatých 4079 detí, pričom 1593 z nich nespĺňalo podmienky prijatia. V prípade neprijatia môže zákonný zástupca podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie je možné podať elektronicky prostredníctvom systému ePrihlášky. Pre rodičov, ktorých deti neboli prijaté do materskej školy, je na webe ministerstva školstva zverejnený zoznam materských škôl z celého Slovenska s počtom voľných miest. Zoznam má informatívny charakter.

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