Mecom predstavuje Protein+: Aj každodenné jedlo môže byť lepšou voľbou

Záujem o proteín rastie a spolu s ním aj spôsob, akým ľudia premýšľajú o jedle. Už nejde len o stravovacie programy pre vrcholových športovcov, ale o lepšie každodenné rozhodnutia. Podľa medzinárodných spotrebiteľských prieskumov sa čoraz viac ľudí snaží aktívne zvyšovať príjem proteínov. Zároveň rastie dopyt po potravinách, ktoré spájajú chuť, praktickosť a nutričný benefit. Funkčné potraviny sa tak postupne stávajú prirodzenou súčasťou bežného jedálnička. Na tento posun reaguje aj Mecom, ktorý prichádza s novým radom Protein+.
Jedlo dnes zároveň čoraz viac vnímame aj ako zdroj energie pre každodenný výkon – nielen športový, ale aj pracovný či osobný. Nejde pritom o extrémy ani o snahu dosahovať maximálne výkony za každú cenu, ale skôr o rovnováhu a dobrý pocit z toho, že robíme pre svoje telo niečo navyše.
Funkčná výživa bez extrémov
Zdravší životný štýl dnes už nie je o prísnych diétach či výkonnostnom svete fitness. Spotrebitelia chcú jesť lepšie, no zároveň prakticky. Sledujú zloženie, obsah proteínov či množstvo soli, ale nechcú robiť kompromisy v chuti ani tráviť čas zložitou prípravou jedál.
Protein+ preto nie je o doplnkoch stravy ani o špeciálnych režimoch. Je o bežnom jedle, ktoré prirodzene zapadne do každodenného života – či už ide o rýchle raňajky, pracovný deň alebo snack na cestách.
Viac než len „high protein“. Základom radu je koncept „3× PLUS“:
- viac proteínu,
- menej soli,
- pridané vitamíny.
Mäso je prirodzeným zdrojom kvalitných bielkovín a práve tie sa dnes dostávajú do centra pozornosti spotrebiteľov naprieč celou Európou. Protein+ tento benefit posúva ďalej. Produkty obsahujú o 25 - 30 % menej soli v porovnaní so štandardnými výrobkami a sú doplnené o vitamíny, napríklad vitamín C či skupinu B.
Lepšie rozhodnutia bez kompromisu v chuti
Dnešný spotrebiteľ nechce robiť zásadné zmeny zo dňa na deň. Chce mať možnosť vybrať si lepšie, bez toho, aby sa musel vzdať chuti alebo komfortu.
„Vidíme, že ľudia dnes nehľadajú extrémy, ale rovnováhu. Chcú jesť kvalitne, ale zároveň prakticky. Aj preto prinášame produkty, ktoré prirodzene zapadnú do ich každodenného života a zároveň im ponúknu niečo navyše,“ približuje generálny riaditeľ Mecom Group Ladislav Čechovič.
Dôležité pritom je, že Protein+ zostáva tým, čím má byť – skutočným jedlom. Nie náhradou, nie kompromisom.
Nový segment: funkčné mäsové výrobky
Rad Protein+ zahŕňa napríklad šunky a párky s vysokým obsahom mäsa. Príkladom je Protein+ dusená šunka, ktorá kombinuje vysoký podiel mäsa, vyšší obsah proteínov a znížený obsah soli, pričom si zachováva plnú chuť typickú pre tradičné šunky.
V kategórii mäsových výrobkov tak vzniká nový segment – funkčné mäso. Segment, ktorý reflektuje aktuálny vývoj na trhu, kde sa dôraz čoraz viac presúva od samotného produktu k jeho prínosu pre každodenný život.
Malé rozhodnutia, veľký rozdiel
Protein+ ukazuje, že vyvážená strava nemusí byť o radikálnych zmenách. Často ide o malé, každodenné rozhodnutia, ktoré dokážu mať dlhodobý efekt. A práve tie dnes rozhodujú o tom, čo si ľudia vložia do nákupného košíka.
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