Za zbúranú pamiatku prišla pokuta! Firma zaplatí 22-tisíc eur za nelegálny zásah do histórie

TRENČÍN - Za januárové zbúranie historickej budovy na Palackého ulici v Trenčíne udelil Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín pokutu vo výške 22.000 eur firme, ktorá stavbu odstraňovala. Úrad o tom informoval na sociálnej sieti.
Zadné krídlo meštianskeho domu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, zbúrali 17. januára. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín nariadil okamžité zastavenie stavebných a búracích prác. „Stavebný inšpektor regionálneho úradu opakovane vykonal štátny stavebný dohľad a predložil svoje zistenia stavebnému inšpektorátu, ktorý začal správne konanie o správnom delikte,“ vysvetlil úrad.
Podľa riaditeľa úradu Miloša Mičegu úrad po januárovom nezákonnom zbúraní stavby v historickom centre Trenčína postupoval striktne v súlade so zákonom, pričom plne využil svoje zákonné právomoci. „Firme, ktorá odstraňovala stavbu, bola uložená sankcia vo výške 22.000 eur, čo je takmer 90 percent z maximálnej možnej zákonnej hranice,“ uviedol Mičega. Dodal, že proti tomuto rozhodnutiu je ešte možné podať odvolanie.
V zmysle ustanovení stavebného zákona môže regionálny úrad uložiť fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá odstránila stavbu bez rozhodnutia o stavebnom zámere, pokutu vo výške od 1000 do 25.000 eur.