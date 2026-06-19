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Veľký nočný požiar v okrese Dunajská Streda! Oheň zachvátil senník, škoda je obrovská

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(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)
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TASR

MICHAL NA OSTROVE - Hasiči v piatok dopoludnia likvidujú požiar senníka v obci Michal na Ostrove v Dunajskostredskom okrese. Budova sa rozhorela v noci vo štvrtka (18. 6.) na piatok. Požiar im ohlásili pred 1.00 h. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

„Hasiči vykonávajú hasebné práce za súčasného rozhrabávania uskladnenej slamy a ochladzovania okolitých priestorov s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu požiaru za použitia autonómnych dýchacích prístrojov,“ uviedol zbor. Ako hasiči doplnili, pre požiar zriadili v obci aj čerpacie stanovisko. Dopravu vody na miesto požiaru zabezpečujú cisterny.

Veľký nočný požiar v
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)

Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti v štádiu zisťovania. Výška škody bola odhadnutá na 40.000 eur. Pri udalosti sa nikto nezranil. „Na miesto udalosti boli vyslaní príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Dunajskej Strede zo staníc Dunajská Streda a Šamorín. Pri zásahu pomáhajú aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Michal na Ostrove, Horná Potôň, Orechová Potôň a Lehnice,“ uviedli hasiči s tým, že zásah stále pokračuje.

Veľký nočný požiar v
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)

Viac o téme: PožiarSenníkHasičiMichal na Ostrove
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