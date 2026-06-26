Hlas-SD sa bráni kritike: Opatrenia nie sú trestom, ale pomocou pre deti a rodiny

BRATISLAVA - Cieľom opatrení, ktoré majú zamedziť záškoláctvu alebo chrániť sociálny systém pred zneužívaním, nie je niekoho trestať. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok spolu s ďalšími ministrami za túto stranu. Reštriktívne opatrenia podľa nich nie sú riešeniami samy o sebe a súčasťou každého rozhodnutia má byť aj konkrétna pomoc.
Tvrdšie pravidlá pre prídavky
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) obhajoval opatrenie proti záškoláctvu, ktoré je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ak sa po troch mesiacoch posielania prídavkov na dieťa obci situácia nezlepší, štát prídavok odoberie úplne. „Často sa stretáva prax s tým, že úradníci v samospráve chcú mať pokoj a radšej to nejakým spôsobom postupne vyplatia a podobne. Tak pridávame druhú fázu, aby naozaj sa to zmenilo, pretože ten inštitút osobitného príjemcu potom neustále funguje, pokračuje a nič sa nedeje,“ vysvetlil Tomáš.
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Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) uviedol, že aj keď obec nedostane peniaze priamo, stále sa môžu použiť na to, aby sa dieťa do školy dostalo. „A tie peniaze, ktoré dostávali, sa použijú možno na komplexnejšiu vec. Aj na financovanie omám, aj na financovanie terénnych činností. A štát k tomu dá ďalšie peniaze. Naším hlavným cieľom je tým deťom dať lepšiu šancu na budúcnosť, ako možno dostali ich rodičia,“ uviedol.
Menej absencií v školách
Ministri hovorili aj o ďalších opatreniach, ktoré podľa nich prispievajú k tomu, aby deti chodili do školy a aby nedochádzalo k zneužívaniu sociálneho systému. Drucker spomenul opatrenie, ktoré na školách, kde mali deti najväčšie absencie, zaviedol prísnejší režim ospravedlňovania hodín rodičom. Počet ospravedlnených hodín sa znížil o 800.000, počet neospravedlnených o 20.000.
Pokles záškoláctva o 17,5 %
„Ak sa špecificky pozrieme na 90 najviac absentérskych škôl, ktorých väčšina je v oblasti marginalizovaných rómskych komunít, podarilo sa nám znížiť vysoké absencie o 17,5 percenta,“ uviedol s tým, že počet absencií je stále príliš vysoký, v priemere 139 hodín za polrok. Spomenul aj ďalšie opatrenia, ako zavedenie povinnej predškolskej dochádzky, prechod materských škôl na financovanie štátom a budovanie nových kapacít materských a základných škôl.
Tomáš uviedol, že vďaka opatreniu práca namiesto dávok sa za desať mesiacov rozhodlo pracovať vyše 4000 ľudí. Zdôraznil, že tomu pomohlo aj motivačné opatrenie - možnosť popri plate niekoľko mesiacov dostávať aj dávku v hmotnej núdzi, na ktorú na rozdiel od platu nemôže siahnuť exekútor. Dávku úrady odobrali alebo krátili u 1243 ľudí, pričom ďalších 1700 ľudí čaká na rozhodnutie v správnom konaní.