SMUTNÁ správa: Zomrela PRIEKOPNÍČKA slovenskej rehabilitácie a výnimočná lekárka! V medicíne je legendou

PIEŠŤANY - Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH) v Piešťanoch oznámil úmrtie jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej rehabilitačnej medicíny. V pondelok (15. 6.) vo veku 100 rokov zomrela dlhoročná lekárka, vedkyňa a pedagogička Helena Tauchmannová, ktorá zásadne ovplyvnila vývoj fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na Slovensku.
„S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že dňa 15. júna 2026 nás vo veku 100 rokov opustila doc. MUDr. Helena Tauchmannová, PhD., dlhoročná lekárka Národného ústavu reumatických chorôb, významná vedkyňa, pedagogička a jedna z najvýraznejších osobností slovenskej rehabilitačnej medicíny,“ informoval ústav.
Bola priekopníčkou nových diagnostických a liečebných postupov
Docentka Tauchmannová zasvätila svoj profesionálny život starostlivosti o pacientov s reumatickými ochoreniami. Od roku 1968 pôsobila vo vtedajšom Výskumnom ústave reumatických chorôb, kde viedla rehabilitačné oddelenie a zavádzala nové diagnostické a liečebné postupy. Ako prvá v Československu priniesla do klinickej praxe termografiu a kryoterapiu v reumatológii.
"Jej odborná práca ďaleko presiahla hranice Slovenska. Prednášala na medzinárodných fórach, spolupracovala s poprednými svetovými odborníkmi a spolupodieľala sa na vzniku Európskej termografickej asociácie. Zanechala po sebe viac ako sto odborných publikácií, kapitoly v učebniciach i metodické postupy, ktoré si zachovali svoju hodnotu aj po desaťročiach," zdôrazňuje ústav.
Za svoju prácu získala množstvo ocenení, no podľa ústavu si najviac cenila dôveru pacientov a úspechy svojich žiakov. Je autorkou viac ako stovky odborných publikácií a jej vedecký aj pedagogický odkaz zostáva živý dodnes.
Odišla výnimočná osobnosť, no jej odkaz ostáva živý
NÚRCH pripomína aj jej ľudský rozmer. „Pani docentka patrila k tým osobnostiam, ktoré dokázali spájať vysokú odbornosť s hlbokou ľudskosťou. Bola vzácnou kolegyňou, učiteľkou a mentorkou,“ vyzdvihuje. Spomína, že Tauchmannová viedla príkladom, vyžadovala poctivosť, odbornosť a zodpovednosť, no zároveň vedela povzbudiť, poradiť a podporiť. "Mnohí dnešní odborníci si v sebe dodnes nesú vedomosti, ktoré im odovzdala, ale aj hodnoty, ktoré svojím životom stelesňovala," dodáva.
„Odchod pani docentky Heleny Tauchmannovej znamená stratu výnimočnej osobnosti, no jej odkaz zostáva živý v práci generácií odborníkov, ktorých formovala. S vďakou a hlbokou úctou spomíname. Česť jej pamiatke,“ dodáva na záver.