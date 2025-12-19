Taraba odovzdal vodohospodárom 50 traktorov na údržbu vodných tokov

BRATISLAVA - Štátni vodohospodári majú oddnes k dispozícii nových 50 kolesových traktorov s technickým príslušenstvom, ktoré využijú na zlepšenie protipovodňovej ochrany, prietokov riek a potokov, ale rovnako aj na zabezpečenie zmysluplnej starostlivosti o odtokovú infraštruktúru slovenských miest a obcí. Modernú techniku za 2,8 milióna eur dnes odovzdal do užívania podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba spoločne s generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Jozefom Moravčíkom. Touto investíciou sa Slovenský vodohospodársky podnik zbaví starej 40-ročnej techniky, pri ktorej sa iba náklady na údržbu ročne šplhali na sumu 6,5 milióna eur.
Pre vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu je kľúčové, že Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP) dosahuje dnes vďaka odbornému riadeniu a správnym manažérskym rozhodnutiam čísla, keď si môže dovoliť investovať do obnovy techniky. „SVP v tomto roku hospodáril s vyrovnaným rozpočtom, mimosúdnou cestou sa podarilo ukončiť viac ako 20 ročný spor so Slovenskými elektrárňami, vďaka čomu vodohospodári usporili takmer 20 miliónov eur. To je zásadný rozdiel medzi nami a predošlými vládami, ktorý tento dôležitý podnik nechali doslova zruinovať a spôsobili 350 miliónový prevádzkový dlh. Obdobie, keď vodohospodársku politiku určovali aktivisti s ich zelenou ideológiou, sa skončilo,“ zdôraznil Taraba.
archívne video
Pôvodná technika SVP mala takmer 40 rokov. Podľa generálneho riaditeľa SVP Jozefa Moravčíka len údržba zastaranej techniky v roku 2025 bude stáť takmer 6,5 mil. eur, čo je nárast oproti roku 2024, keď boli celkové ročné náklady 5,36 mil. eur. „Som preto veľmi rád, že oddnes máme k dispozícii 50 nových traktorov a ďalších 100 kusov príslušenstva, čo výrazne prispeje k odstraňovaniu náletových drevín, ktoré zhoršujú odtokové pomery a ohrozujú stabilitu brehov a bezpečnosť ľudí počas povodní. Rovnako som presvedčený, že ak by sa v minulosti čistenie okolia vodných tokov a odtokových kanálov nezanedbávalo, mnohé škody spôsobené povodňami v minulosti by vôbec nevznikli,“ vysvetlil Jozef Moravčík.
Štátni vodohospodári vykonali v roku 2025 údržbu vodných tokov v mestách a obciach v dĺžke viac ako 650 kilometrov. Odstránili pritom 387 tisíc metrov štvorcových krovín, viac ako 4100 kusov stromov a vyše 317 tisíc metrov kubických sedimentov z korýt vodných tokov, čím sa zlepšila prietočná kapacita vodných tokov a zabezpečila sa ochrana zdravia a majetku občanov pred škodlivými účinkami povodní. SVP rovnako realizuje veľké revitalizačné projekty na rieke Morava aj na Dunaji. Investuje tiež do postupnej obnovy vodárenských stavieb po celom Slovensku, ktorých údržba bola dlhé roky zanedbávaná.