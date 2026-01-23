V kauze poškodeného podniku SVP podal prokurátor obžalobu: Štát mal prísť o vyše 400-tisíc eur

BANSKÁ BYSTRICA - Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Banskej Bystrici podal na Mestský súd Bratislava 30. decembra 2025 obžalobu na štyri fyzické osoby a dve právnické osoby za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Poškodeným v celom prípade je Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Informoval o tom hovorca KP Ivan Vozár.
Ako Vozár konštatoval, podľa obžaloby sa skutku mali dopustiť v súvislosti s verejným obstarávaním, ktorého predmetom bol nákup moderných technologických zariadení určených na spracovanie kameňa a výrobu kameniva v Kameňolome Devín pre SVP, štátny podnik.
„Podľa zistení prokuratúry bol získaný neoprávnený prospech vo výške 412.330 eur,“ dodal Vozár. Prípadom sa pôvodne zaoberal bývalý Úrad špeciálnej prokuratúry.