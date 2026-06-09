Poslanci nebudú odvolávať Tibora Gašpara, odmietli program schôdze

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok popoludní nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu NR SR Tibora Gašpara (Smer-SD) z funkcie. Poslanci totiž odmietli program schôdze, predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) preto schôdzu ukončil. Návrh na odvolanie Gašpara podali poslankyne z opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Dôvody súvisia s prípadom Očistec, v ktorom figuruje Gašpar ako obžalovaný.
Poslankyne vidia v doterajšom verejnom vystupovaní a politických aktivitách Gašpara vo funkcii podpredsedu parlamentu snahu „využívať pôsobenie v NR SR na presadzovanie krokov, ktoré môžu mať priamy alebo nepriamy súvis s jeho vlastnou trestnou vecou alebo s trestnými konaniami vedenými voči osobám z jeho blízkeho prostredia“. To podľa nich vyvoláva oprávnené pochybnosti o tom, či výkon funkcie podpredsedu parlamentu nie je zneužívaný na presadzovanie osobných záujmov.
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„Je nevyhnutné zabezpečiť, aby predstavitelia Národnej rady SR vykonávali svoje funkcie spôsobom, ktorý nevyvoláva pochybnosti o ich integrite a rešpekte k princípom právneho štátu,“ zdôraznili poslankyne PS v odôvodnení svojho návrhu. Pokus o svoje odvolávanie vníma Gašpar ako snahou o prekrytie kauzy matky lídra opozičného PS Michala Šimečku. Minulý týždeň tiež hovoril o opozičnej i mediálnej hystérii voči jeho osobe. Hlavné pojednávanie v kauze Očistec odštartovalo v pondelok (8. 6.). Kauza sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018.