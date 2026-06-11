Opozícia chce odvolať Migaľa: Spoločne útočí na miliónové tendre aj čerpanie eurofondov

BRATISLAVA - Všetky opozičné strany spoločne podávajú návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelovi Migaľovi (nezávislý). Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko (PS). Dôvodom je predovšetkým snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod Migaľovým vedením. Informovali o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR opoziční predstavitelia. Mimoriadna schôdza musí byť zvolaná do siedmich dní.
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„Dnes podávame návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi Migaľovi a som veľmi rád, že sa k našej iniciatíve pridali aj všetky opozičné strany. Minister Migaľ musí skončiť pre ten gigantický kšeft okolo portálu Slovensko.sk, kde viac ako 90 miliónov eur z vašich daní chce vyhodiť za niečo, čo už štát má, za niečo, čo štát nepotrebuje a prihrať to firmám, ktoré na portáli Slovensko.sk ryžujú už dekády,“ vyhlásil opozičný poslanec Ján Hargaš (PS).
Ďalším dôvodom na odvolanie ministra investícií sú podľa neho dotácie na digitálnu transformáciu. „Migaľ takmer 60 miliónov eur z európskych zdrojov prihráva schránkovým firmám, ktoré nemajú ani telefón, ktoré neodpovedajú na maily. A keď sa chcete presvedčiť, ako využívajú európske zdroje, tak nikoho nenájdete v mieste výkonu týchto projektov. Takýmto projektom Migaľ prihráva milióny eur, ktoré by inak mohli ísť na rozvoj infraštruktúry, ktorú na Slovensku potrebujeme,“ zhodnotil Hargaš. V neposlednom rade je podľa neho dôvodom na odvolanie aj žalostné čerpanie eurofondov.