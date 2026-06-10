Šialenstvo na slovenských cestách: Policajti stopli kolobežkára, z výsledku dychovej skúšky im padla sánka!

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU– Slovenskí policajti zažili počas uplynulého víkendu šok, na aký tak skoro nezabudnú. V rámci celoeurópskej bezpečnostnej akcie „ROADPOL 2WHEELERS“, ktorá bola zameraná na motorkárov, cyklistov a kolobežkárov, totiž v Trenčianskom kraji ulovili rekordéra, ktorý posunul hranice nezodpovednosti na úplne novú úroveň. Muž na elektrickej kolobežke totiž jazdil v stave, v ktorom by väčšina bežných smrteľníkov nedokázala ani stáť na nohách.
Dopravná hliadka z Bánoviec nad Bebravou si v obci Žitná – Radiša posvietila na 47-ročného muža, ktorý sa pred nimi balansoval na elektrickej kolobežke. Keďže jeho jazda vykazovala jasné známky toho, že si predtým niečo vypil, policajti ho okamžite odstavili na krajnicu.
Nasledoval klasický rituál – dychová skúška na alkohol. Keď však prístroj ukázal finálny výsledok, policajtom padla sánka. Displej ukázal neuveriteľných 4,21 promile alkoholu v dychu! Ide o extrémnu hodnotu, ktorá výrazne znásobuje riziko fatálnej nehody a ohrozuje nielen samotného vodiča, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.
Policajti na mieste zakázali vodičovi ďalšiu jazdu a udalosť bola oznámená na správne konanie na príslušný dopravný inšpektorát. „Opätovne upozorňujeme, že alkohol za volant nepatrí, a to ani v prípade elektrických kolobežiek. Aj vodiči elektrických kolobežiek sú účastníkmi cestnej premávky a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky,“ pripomenula polícia.