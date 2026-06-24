Slovensko opäť rozpália horúčavy: Teploty vystúpia až na 35 stupňov! SHMÚ vydal výstrahy

BRATISLAVA - Vo viacerých okresoch západného Slovenska treba aj vo štvrtok (25. 6.) popoludní počítať s vysokými teplotami. Vystúpiť môžu až na 35 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu druhého stupňa pre okresy na juhozápade Slovenska. Informuje o tom na svojom webe. Výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami platí aj pre ďalšie okresy najmä na západe a juhu krajiny.
Výstraha druhého stupňa platí vo štvrtok pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského a Nitrianskeho kraja a v okresoch Krupina a Veľký Krtíš. Trvať budú predbežne od 12.00 do 18.00 h. Teplota tam môže dosiahnuť až 35 stupňov Celzia.
Pre celý Trenčiansky kraj, takmer celý Banskobystrický kraj, okresy Topoľčany, Piešťany a na východe pre okresy Trebišov, Michalovce a Sobrance platí vo štvrtok výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami. Výstrahy vydal SHMÚ takisto od 12.00 h do 18.00 h. Teplomer tam môže ukázať 33 stupňov Celzia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.