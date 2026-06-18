BRATISLAVA - Na bratislavskej Kolibe počas uplynulej noci zaznamenali tropickú noc. Teplota tam neklesla pod 20 stupňov Celzia. Vyplýva to z informácií, ktoré na sociálnej sieti zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„V júni je najkratšia noc a najdlhší deň. Potenciál na tropické noci je tak veľký. (...) Stačí, ak sa ešte pridá aj trochu viac oblačnosti alebo mierny vietor. V teplom vzduchu potom teplota nestihne klesnúť pod 20 stupňov Celzia,“ vysvetlil SHMÚ.
Dodal, že minimá okolo 18 stupňov Celzia zaznamenali počas noci na Podunajskej nížine. V dolinách a kotlinách však bola teplota podstatne nižšia. V horských dolinách sa vzduch stihol ochladiť na hodnoty okolo šiestich stupňov Celzia, čo je podľa SHMÚ v lete vnímané ako chladný vzduch.
Pomerne veľké rozdiely v nočnej teplote budú podľa odborníkov aj v najbližších dňoch. „Kým doliny budú mať minimá zväčša od 15 do desiatich stupňov Celzia, na juhozápade to bude okolo 20 stupňov Celzia,“ podotkli.