Do solária už nepustia každého: Nový zákon zavádza vekové obmedzenie

BRATISLAVA - Opaľovanie v soláriu bude dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia po novom nebudú môcť poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.
„Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú dva- až trikrát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu. Opaľovanie kože v soláriu z tohto dôvodu nie je vhodné pre niektoré citlivé skupiny populácie vrátane osôb mladších ako 18 rokov. Riziko je u populácie v tejto vekovej kategórii väčšie, keďže koža je v tomto veku omnoho tenšia a citlivejšia, pričom pokožka nie je schopná vyprodukovať dostatok pigmentu na zachytávanie lúčov UV žiarenia,“ priblížilo ministerstvo zdravotníctva, ktoré úpravu predložilo.
Novelou sa zároveň dopĺňajú kompetencie Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov a výživových doplnkov. „V rámci optimalizácie procesov verejného zdravotníctva sa ďalej vypúšťa povinnosť predkladať orgánu verejného zdravotníctva na schválenie zotavovacie podujatie a stanovuje sa pre organizátora tohto podujatia povinnosť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva oznámiť. Organizátor je naďalej povinný dodržiavať na účely ochrany zdravia všetky povinnosti v tejto oblasti, avšak vypustením povinnosti predkladať žiadosť na schválenie dôjde k zníženiu administratívneho zaťaženia žiadateľov,“ doplnilo ministerstvo.
Novela má takisto do legislatívy doplniť viaceré epidemiologické pojmy potrebné na aplikáciu preventívnych a represívnych opatrení. Pribudnúť má napríklad definícia pandémie. Novelou sa majú rovnako odstrániť niektoré nedostatky v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Poslanci zároveň schválili k novele pozmeňujúci návrh z dielne koaličnej SNS. Ten z novely vypustil body týkajúce sa prevádzkovateľov zariadenia starostlivosti o ľudské telo. Národniari argumentovali, že tieto body mohli ohroziť prácu kozmetičiek.