Poslanci odštartovali piatkové rokovanie: Na stole je zdravotná novela

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali piatkové rokovanie 49. schôdze vládnou novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Stojí za ňou Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.
archívne video
Úprava má priniesť zákaz pre poskytovateľov solárií poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Doplniť má tiež kompetencie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov a výživových doplnkov.
Ďalšie návrhy
Poslanci by mali následne prejsť k ďalším návrhom z dielne vlády. Na programe majú napríklad úpravu Civilného sporového poriadku. Tá má priniesť okrem iného to, že súd bude mať možnosť, nie povinnosť, vydať rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. V piatok sa o prediskutovaných návrhoch hlasovať nebude. Najbližšie hlasovanie čaká parlament v utorok (21. 4.).