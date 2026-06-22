Rekordný úlovok polície: V bunkroch v Sydney našli 2,7 tony kokaínu

SYDNEY - Austrálska polícia zadržala 2,7 tony kokaínu, ktoré našla ukryté v plastových nádobách v podzemných bunkroch na predmestí Sydney. Vyplýva to z pondelkového oznámenia jednotky boja proti organizovanému zločinu, píše agentúra AFP.
Ide o najväčšie zaistenie kokaínu v dejinách krajiny, uvádza sa vo vyhlásení. Na čiernom trhu by toto množstvo drogy malo hodnotu viac ako 800 miliónov austrálskych dolárov. V prípade zadržali osem osôb vrátane dvoch mužov, ktorí sa pri razii údajne pokúšali utiecť. Úrady na Šalamúnových ostrovoch okrem toho zaistili loď podozrivú z účasti na nelegálnom dovoze drog do štátu Queensland.
Odtiaľ podľa polície skupina organizovaného zločinu kokaín prepravila do Sydney na distribúciu. Tichomorské ostrovné štáty sa stali tranzitným bodom pre lukratívne nelegálne dodávky kokaínu a metamfetamínu z Južnej Ameriky a juhovýchodnej Ázie do Austrálie a na Nový Zéland, priblížila AFP.