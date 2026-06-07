Polícia si posvietila na hlučné motorky vo Vysokých Tatrách: Kontrolovali hluk a technický stav vozidiel

VYSOKÉ TATRY - Polícia sa v nedeľu zamerala na hlučné motorky vo Vysokých Tatrách. Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Prešove a Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade vykonávali od 12.00 do 15.00 h v Tatranskej Lomnici dopravno-preventívnu akciu. Tá bola zameraná okrem iného aj na kontrolu technického stavu motorových vozidiel. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že kontrola prebiehala v spolupráci s pracovníkmi regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorí pri výkone používali certifikovaný merač hluku na zisťovanie dodržiavania stanovených limitov.
„K realizácii tejto akcie došlo na základe záverov pracovného stretnutia predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja, zástupcov Správy Tatranského národného parku a ďalších zástupcov štátnych orgánov, na ktorom bola diskutovaná problematika nadmernej hlučnosti motorových vozidiel v chránenom území,“ uviedla hovorkyňa. Následne, na podnet primátora mesta Vysoké Tatry Jozefa Štefaňáka, bola prijatá iniciatíva na vykonanie kontrolnej akcie zameranej na motorových účastníkov cestnej premávky.
Cieľom akcie je podľa policajnej hovorkyne ochrana životného prostredia, zvýšenie kvality života obyvateľov a návštevníkov regiónu, ako aj dôsledné dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa technického stavu vozidiel. Štefaňák uviedol, že v poslednom čase zaznamenali zvýšený počet veľmi hlučných vozidiel na tatranských cestách. Preto sa mesto rozhodlo túto situáciu riešiť a hluk budú cez leto monitorovať v teréne. Zároveň chcú v spolupráci s partnermi iniciovať aj zmenu legislatívy. „Apelujeme na vodičov, aby dbali na technický stav svojich vozidiel a rešpektovali osobitný charakter územia Vysokých Tatier, ktoré patrí medzi najcennejšie prírodné lokality Slovenska,“ uzatvára Ligdayová.