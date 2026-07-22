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Šéfka marketingu Henkel Consumer Brands pre Česko a Slovensko: Aby boli značky relevantné, musia sa pohybovať vo svete svojich spotrebiteľov

Marie Hobzová, Head of Marketing CZ/SK divízie Henkel Consumer Brands. PR článok Zobraziť galériu (5)
Marie Hobzová, Head of Marketing CZ/SK divízie Henkel Consumer Brands. (Zdroj: Henkel)
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Spotrebitelia dnes nakupujú inak ako pred desiatimi rokmi. Informácie hľadajú na sociálnych sieťach, ovplyvňujú ich influenceri a od značiek očakávajú relevantný obsah aj produkty, ktoré zodpovedajú ich potrebám. Ako sa v tomto prostredí mení marketing a čo rozhoduje o úspechu značiek, vysvetľuje Marie Hobzová, Head of Marketing CZ/SK divízie Henkel Consumer Brands.

Henkel si tento rok pripomína stopäťdesiat rokov od svojho založenia a tridsaťpäť rokov pôsobenia v Česku i na Slovensku. Čo podľa vás stojí za tým, že si spoločnosť dokáže udržať relevanciu a dôveru spotrebiteľov aj po takom dlhom čase?

Myslím si, že základom nášho úspechu je dlhodobo vysoká kvalita našich produktov. Spotrebitelia sa k našim značkám vracajú preto, že sa na ne môžu spoľahnúť. Dôvera sa buduje rokmi a kvalita je jej nevyhnutným základom.

Zároveň dlhodobo investujeme do porozumenia spotrebiteľom a ich potrebám. Je dôležité sledovať trendy a chápať, ako sa mení spotrebiteľské správanie, očakávania a spôsob rozhodovania, teda čo ľudia v domácnosti alebo v starostlivosti o seba skutočne potrebujú. Cieľom je, aby produkty zostávali relevantné pre spotrebiteľov a reagovali na ich aktuálne potreby. Zároveň sa ich snažíme posunúť o krok ďalej prostredníctvom pridanej hodnoty – či už ide o funkčný alebo emocionálny benefit. Verím, že práve v oblasti inovácií, kvality produktov a aj v komunikácii so spotrebiteľmi sme lídrom na trhu.

Za stopäťdesiat rokov sa zmenilo úplne všetko – technológie, médiá, správanie a potreby zákazníkov, nehovoriac o marketingu. Čo vnímate ako kľúčovú zmenu za posledné roky v marketingu?

Za dôležitý posun v marketingu považujem technologický vývoj, ale ešte podstatnejšiu zmenu vidím v tom, ako spotrebiteľ venuje pozornosť značkám. Dnes už nesúťažíme o mediálny priestor, ale o pár sekúnd pozornosti. To zásadne mení spôsob, akým pristupujeme k marketingu aj komunikácii.

Máme zároveň k dispozícii oveľa viac dát a nástrojov, ktoré nám umožňujú lepšie porozumieť spotrebiteľom, rýchlejšie reagovať na trendy a pripravovať presnejšie cielenú komunikáciu. Marketing sa výrazne posunul smerom k personalizácii a schopnosti osloviť rôzne cieľové skupiny spôsobom, ktorý ich zaujme. Zároveň sa dramaticky zrýchlilo tempo, akým musíme reagovať na dianie na trhu.

Šéfka marketingu Henkel Consumer
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 (Zdroj: Henkel)

Ako v praxi tieto faktory zmenili vašu prácu?

V praxi sa zmenilo najmä to, ako pristupujeme k spotrebiteľovi a ako plánujeme marketingové aktivity. Dnes máme k dispozícii oveľa viac dát a informácií o tom, ako sa spotrebitelia správajú, čo ich ovplyvňuje a akým spôsobom sa rozhodujú pri nákupe. Marketing je preto vo veľkej miere postavený na dátach, výskumoch a schopnosti prepájať rôzne zdroje informácií do zmysluplných insightov.

Zároveň sa výrazne rozšírilo množstvo miest, kde spotrebiteľ prichádza do kontaktu so značkou. Popri tradičných médiách zohrávajú dôležitú úlohu sociálne siete, digitálne platformy či odporúčania influencerov. Dobrým príkladom je spolupráca značiek Perwoll a Syoss s influencermi počas módnych prehliadok. Spotrebitelia dnes nehľadajú informácie len v reklame, ale aj u ľudí, ktorých sledujú na sociálnych sieťach. Prepojenie so svetom módy nám umožnilo komunikovať benefity značiek prirodzenejšie a v kontexte, ktorý je pre cieľovú skupinu vhodný a autentický. Preto dnes premýšľame oveľa viac o celej zákazníckej ceste a o tom, ako byť relevantní v jednotlivých fázach rozhodovania.

Našou úlohou je nielen budovať povedomie o značke, ale zároveň zabezpečiť, aby sa spotrebiteľ s jej posolstvom stretával konzistentne naprieč rôznymi kanálmi až po samotný moment nákupu. Práve schopnosť neustále prepájať v reálnom čase dáta, poznanie spotrebiteľov a komunikáciu počas celej zákazníckej cesty považujem za jednu z najväčších zmien v našej práci.

Ako dokážete reagovať na meniace sa spotrebiteľské trendy?

To záleží od typu trendu aj od kategórie, v ktorej pôsobíme.

Spotrebitelia nechcú venovať priveľkú pozornosť praniu alebo umývaniu riadu. Hľadajú produkty, ktoré fungujú spoľahlivo a uľahčujú im život. Preto sledujeme trendy zamerané na pohodlie, úsporu času a udržateľnejšie riešenia.

Príkladom je rastúci záujem o pranie pri nižších teplotách, kratšie pracie cykly alebo efektívnejšie a koncentrovanejšie formy produktov. Spotrebitelia chcú dosiahnuť výborný výsledok s minimálnou námahou, nižšou spotrebou energie či vody. Našou úlohou je prinášať inovácie, ktoré im to umožnia bez kompromisov v kvalite a účinnosti.

Iná situácia je v kategóriách starostlivosti o vlasy a telo. Hľadajú riešenia, ktoré zodpovedajú ich individuálnym potrebám, životnému štýlu alebo životnej fáze. Vidíme to napríklad pri rastúcom záujme o zdravie vlasovej pokožky, regeneráciu vlasov alebo špecifické potreby žien v období menopauzy.

Zároveň vznikajú aj úplne nové trendy a segmenty. Dobrým príkladom je trend hair glossingu, ktorý reaguje na potrebu spotrebiteľov experimentovať s farbou vlasov bez dlhodobej zmeny.

Každá inovácia sa pritom začína dôkladným výskumom. Využívame kvalitatívne aj kvantitatívne výskumy, testovanie produktov a analýzu trhu, aby sme si overili, že prinášame riešenie, ktoré bude pre spotrebiteľov skutočne relevantné.

Henkel už 150 rokov stavia na inováciách a priekopníckom duchu s cieľom vytvárať lepšiu budúcnosť.
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Henkel už 150 rokov stavia na inováciách a priekopníckom duchu s cieľom vytvárať lepšiu budúcnosť.  (Zdroj: Henkel)

Stáva sa vám aj napriek množstvu dát a výskumov, že niečo nevyjde podľa očakávaní?

Niekedy áno. Dáta nám pomáhajú robiť lepšie rozhodnutia, ale nedokážu predpovedať všetko. Aj napriek kvalitným insightom sa môže stať, že netrafíme správny moment alebo kontext.

Niekedy prídeme s inováciou príliš skoro a trh na ňu ešte nie je pripravený. Inokedy, naopak, vidíme zaujímavý trend, no jeho potenciál sa napokon nerozvinie tak, ako sme očakávali. To, čo funguje v jednej krajine alebo v jednej skupine spotrebiteľov, nemusí automaticky fungovať inde. Preto je dôležité neustále testovať, učiť sa a byť pripravení reagovať.

Veľkou výhodou dneška je, že vďaka dátam a digitálnym kanálom dostávame spätnú väzbu oveľa rýchlejšie ako v minulosti. Dokážeme preto skôr identifikovať, čo funguje a čo nie, a priebežne optimalizovať naše produkty aj komunikáciu.

Povedali ste, že marketing sa výrazne posunul smerom k personalizácii. Aké sú jej možnosti a limity pri takej veľkej firme, akou je Henkel?

Pri veľkých značkách sa na personalizáciu pozeráme trochu inak než napríklad pri digitálnych službách. Naďalej pracujeme s veľmi širokými cieľovými skupinami, no zároveň sa snažíme čo najlepšie porozumieť ich špecifickým potrebám a prispôsobovať im komunikáciu.

Dnes už personalizácia nie je len o tom, čo komunikujeme, ale aj kde, kedy a akým spôsobom sa so spotrebiteľom stretávame. Vďaka dátam a moderným mediálnym nástrojom dokážeme oveľa presnejšie identifikovať jednotlivé publiká, pochopiť ich potreby a zvoliť najvhodnejší spôsob oslovenia.

Samozrejme, existujú aj limity. Ako výrobca spotrebného tovaru pracujeme s iným modelom personalizácie než streamingové alebo digitálne platformy. Našou ambíciou však je zabezpečiť, aby každý spotrebiteľ dostal obsah, ktorý najlepšie zodpovedá jeho potrebám, záujmom a životnej situácii.

Šéfka marketingu Henkel Consumer
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 (Zdroj: Henkel)

Riadite marketing pre český aj slovenský trh. Sú si tieto trhy také podobné, ako by sa mohlo zdať zvonku?

V mnohých ohľadoch áno, no stále medzi nimi vidíme rozdiely, ktoré musíme zohľadňovať. Najvýraznejšie sú v mediálnom správaní. Na Slovensku majú stále o niečo silnejšiu pozíciu tradičné médiá, zatiaľ čo v Česku vidíme rýchlejší presun k digitálnym kanálom. Aj preto pristupujeme k mediálnemu mixu na oboch trhoch mierne odlišne.

Pokiaľ ide o samotné používanie produktov, rozdiely sú oveľa menšie. Skôr ide o jemné nuansy v preferenciách. Napríklad slovenskí spotrebitelia bývajú otvorenejší novinkám a intenzívnejším vôňam, zatiaľ čo český trh je v tomto smere o niečo tradičnejší. Nejde však o zásadné rozdiely – skôr o detaily, ktoré nám pomáhajú lepšie prispôsobovať ponuku.

Ako vašu prácu mení umelá inteligencia?

Umelá inteligencia dnes zasahuje prakticky do všetkých oblastí marketingu, no jej najväčší prínos zatiaľ vidím v schopnosti pracovať s obrovským množstvom dát a informácií. To, čo by nám kedysi trvalo týždne analyzovať naprieč výskumami a trhmi, dnes dokážeme spracovať výrazne rýchlejšie. Vďaka tomu sa môžeme viac sústrediť na interpretáciu výsledkov a rozhodovanie.

Veľmi praktické využitie vidím napríklad pri výbere komunikačných kanálov, tvorbe obsahu a jeho adaptácii pre rôzne trhy, cieľové skupiny a komunikačné kanály. Každý trh, cieľová skupina či komunikačný kanál vyžaduje trochu iný prístup a AI nám umožňuje rýchlejšie testovať a optimalizovať, teda lepšie pochopiť, čo reálne funguje a získava pozornosť. Využívame ju aj pri práci s rozsiahlym množstvom produktových informácií či pri implementácii legislatívnych zmien, ktoré sú v našom odvetví čoraz častejšie.

Stále sme však vo fáze, keď sa učíme, ako jej potenciál využiť naplno. Zároveň platí, že AI je nástroj, rozhodujúca zostáva stratégia, kreativita a porozumenie spotrebiteľovi.

Henkel už 150 rokov stavia na inováciách a priekopníckom duchu s cieľom vytvárať lepšiu budúcnosť.
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Henkel už 150 rokov stavia na inováciách a priekopníckom duchu s cieľom vytvárať lepšiu budúcnosť.  (Zdroj: Henkel)

Čo bude podľa vás v budúcnosti rozhodovať o úspechu značiek?

V prvom rade relevancia. Značky budú úspešné len vtedy, ak budú prinášať produkty a inovácie, ktoré skutočne reagujú na potreby spotrebiteľov.

Zároveň bude čoraz dôležitejšia schopnosť osloviť správneho človeka v správnom momente a s relevantným obsahom. Spotrebitelia sa dnes pohybujú v prostredí, v ktorom sú denne vystavení obrovskému množstvu podnetov, a preto bude rozhodujúce vedieť si získať ich pozornosť autentickým a zmysluplným spôsobom.

Nové technológie a umelá inteligencia nám v tom budú pomáhať čoraz viac. Nemyslím si však, že zmenia samotnú podstatu marketingu. Tá zostáva rovnaká: prinášať spotrebiteľovi skutočnú hodnotu, byť v správnom čase na správnom mieste so správnym produktom a relevantným posolstvom.

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