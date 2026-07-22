Škandál okolo Roberta Kaliňáka: Opozícia tvrdí, že z rezortu obrany odtiekli stovky miliónov

BRATISLAVA - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) minul 567 miliónov eur na nevojenské účely od nástupu na rezort obrany. Sumu označilo za škandalóznu. Pokuta od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) za nákup dvoch luxusných lietadiel Bombardier je podľa hnutia len „čerešničkou na torte“. Informoval o tom poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek (PS) na stredajšej tlačovej konferencii.
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Medzi výdavky, ktoré nemali odísť z rozpočtu Ministerstva obrany (MO) SR, zaradil financovanie portálu slovensko.sk, priemyselný park Šurany, letecké snímkovanie, ekonomickú diplomaciu, právnické fakulty, výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, vozidlá SUV pre žandárov, oslavy na Devíne, nemocnice v Prešove a Vajnoroch, neidentifikovateľné účely, biznisjety či pokutu od ÚVO.
„Keď zrátate nemocnice, biznisjety, oslavy na Devíne, presuny na fotenie zeme, čo robilo vždy ministerstvo poľnohospodárstva a tak ďalej a tak ďalej, dopracujete sa k sume 567 miliónov eur, ktoré od svojho príchodu do tohto ministerstva umožnil minister Kaliňák, aby boli jednoducho vytunelované, vycucané z rozpočtu, aby odišli na výdavky, ktoré sú mnohé legitímne. Ja nespochybňujem, že potrebujeme nemocnice, ja súhlasím, že potrebujeme fotografovať pôdu a skontrolovať, ako sa míňajú eurofondy. Toto však nikdy nebolo úlohou ministerstva obrany,“ povedal Valášek. Poukázal na to, že rozpočet na obranu na roky 2024 až 2026 bol síce navýšený, ale tento nárast vysoko prevýšili výdavky, ktoré boli minuté na nevojenské účely.
Zároveň upozornil, že Kaliňák avizoval aj ďalšie nevojenské výdavky, napríklad na žandárov, obchvat Zvolena, obchvat Rimavskej Soboty, diaľnicu D1 pri Zemplíne či donášku pitnej vody na východné Slovensko. Hovorkyňa ÚVO Simona Brejová v utorok (21. 7.) pre TASR potvrdila, že ÚVO udelil MO dve pokuty, ktoré sa majú týkať nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Jedna je vo výške 873.795,52 eura a druhá vo výške 857.965,56 eura. Ide o rozhodnutia zo 16. apríla, no sú neprávoplatné, keďže kontrolovaný podal voči nim rozklad.