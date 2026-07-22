Prešovský kraj príde o milióny: Štátu musí vrátiť peniaze z eurofondov

VYSOKÉ TATRY - Prešovský samosprávny kraj (PSK) musí vrátiť takmer 1,5 milióna eur z eurofondov, ktoré získal na projekt rekonštrukcie cesty vo Vysokých Tatrách. Vyplýva to zo zverejnenej dohody o splátkach v Centrálnom registri zmlúv medzi veriteľom, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a PSK ako dlžníkom.
Ide o projekt eliminácie bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - križovatka s cestou II/538 pri odbočke na Tatranskú Štrbu. Ten krajská samospráva zrealizovala v rámci prvých dvoch etáp rozsiahlej modernizácie Cesty slobody a stavebné práce prebiehali ešte v roku 2023. Projekt bol spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celková cena diela bola podľa zverejneného dodatku zmluvy o dielo na úrovni viac ako osem miliónov eur s DPH.
Zo zverejnenej dohody o splátkach vyplýva, že PSK dlžnú čiastku vráti najneskôr do polovice júla 2029 v 36 splátkach. „Dlžník požiadal o splátkový kalendár na dobu nie dlhšiu ako štyri roky. Dlžník nemôže vrátiť dlh, resp. jeho časť riadne a včas, keďže by sa mu zaplatením celého dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery,“ uvádza sa v dohode o splátkach.