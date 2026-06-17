SNS navrhuje zmenu! Medzi obvinením a obžalobou má byť lehota: Dôchodky by sa mohli zvýšiť pre seniorov nad 85 rokov

BRATISLAVA - Koaličná SNS volá po stanovení lehoty medzi obvinením a obžalobou. Túto zmenu bude požadovať. Uviedol to líder národniarov a podpredseda parlamentu Andrej Danko na stredajšej tlačovej konferencii.
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„Je veľký rozdiel obviniť a obžalovať. My chceme, aby policajné orgány v prípravnom konaní mali lehotu. Veď to nie je možné, aby tu niekto bol obvinený alebo obžalovaný tri, štyri, päť rokov a nevedel sa dostať na súd na pojednávanie,“ vyhlásil.
Danko zdôraznil, že SNS nechce stanovovať lehoty na súdne konania. „Má sa stanoviť lehota medzi obvinením a obžalobou alebo preverením skutku. Tá lehota podľa mňa by mala byť nie viac ako nejaká ročná, v osobitných prípadoch dvojročná,“ okomentoval s tým, že polícia musí začať intenzívne „makať.“
Dôchodky by sa mohli zvýšiť pre seniorov vo veku nad 85 rokov
Plánované zvýšenie dôchodkov pre seniorov vo veku 90 a viac rokov na dvojnásobok minimálneho dôchodku by sa mohlo rozšíriť aj pre dôchodcov nad 85 rokov veku. Predseda SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko v stredu informoval, že to vyzerá, že o tom presvedčili kolegov zo Smeru. Návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v parlamente predložili poslanci za SNS, predpokladá nárast dôchodkov pre poberateľov vo veku 90 a viac rokov na dvojnásobok minimálneho dôchodku, teda zo 412 na 824 eur. Týka sa to približne 25.000 dôchodcov.
„Tých dôchodcov nie je veľa, títo dôchodcovia si nevedia privyrobiť. Myslím si, že ak má už niekto 85 rokov, tak je na mieste, aby sa mu pomohlo v kontexte aj toho, že mnohí títo dôchodcovia nemajú dôchodky ani 500 eur, pretože doplácajú na prepočty československej koruny, nemohli si tak privyrábať,“ povedal Danko.
Zo Smeru a minister financií podľa predsedu národniarov avizujú, že pri zostavovaní budúceho štátneho rozpočtu príde k revolučnému navýšeniu dôchodkov nad 85 rokov. „Nepoviem vám sumu, ale vyzerá to veľmi dobre,“ vyhlásil Danko. Premiér podľa neho zároveň avizoval prerokovanie daňových licencií pre živnostníkov. „My chceme, aby živnostník z príjmov do 10.000 eur si vedel kúpiť daňovú licenciu a súčasne sme pred dvoma týždňami dosiahli, že živnostníci s príjmami do 3000 eur nebudú platiť odvody, dane,“ podotkol predseda SNS.
Ako pokračoval, chcú ísť ďalej, pretože je to pre nich priorita. Chcú, aby sa tento stav chránil, aby sa doň neútočilo a aj živnostník musí pochopiť, že ak vyfakturuje 500 eur, tak ich nemôže minúť a musí si niečo platiť. NR SR v stredu schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú predložila SNS. „Ak študent, dôchodca, rodič na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke si bude mesačne privyrábať 300 eur na dohodu, tak bude oslobodený od odvodov a daní. Má to svoje špecifiká, ktoré musia preukázať títo ľudia,“ povedal Danko.
Niektorí dôchodcovia, ktorí si privyrábajú, by podľa neho mali mať šancu na tieto dohody, aby nemuseli platiť odvody a dane. Ako poznamenal, je to aj motivačné, aby zamestnávatelia využili možnosť zamestnania týchto dôchodcov. „Doteraz platilo, že to je 200 eur. Chcem povedať, že aj to bol nápad SNS z obdobia 2016 až 2020 a dnes sa nám podarilo, možno pre niekoho smiešne, zdvihnutie o 100 eur,“ dodal Danko. Ak študent, dôchodca, rodič na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke si privyrobí od 1. januára 2027 300 eur, podľa neho bude oslobodený od odvodov daní v maximálnej miere.