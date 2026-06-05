Revolúcia pri zásahoch: Hasičom pomôžu cargo drony, unesú až 40 kilogramov

BRATISLAVA - Flotilu štátnych bezpilotných lietadiel rozšírili tri nové cargo drony, ktoré dokážu prepraviť náklad s hmotnosťou až 40 kilogramov. Pri zásahoch ich budú využívať aj profesionálni hasiči. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
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Školenie pilotov na diaľku pre obsluhu nových cargo dronov sa uskutočnilo koncom mája v priestoroch Výcvikového centra HaZZ Lešť. Podľa hasičov moderné technológie prinášajú významný krok v oblasti technologickej a logistickej podpory pri náročných zásahoch. Nové cargo drony vo flotile štátnych bezpilotných lietadiel umožnia prepravovať náklad s hmotnosťou 40 kilogramov. „V podmienkach HaZZ zboru budú slúžiť najmä na prepravu materiálu do náročného a ťažko dostupného terénu, kde môžu výrazne urýchliť a zefektívniť zásahové činnosti,“ doplnili hasiči.