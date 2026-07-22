Počet obetí stroskotaného trajektu pri Guyane stúpa: Mŕtvych je už 53 ľudí! Pátranie pokračuje

GEORGETOWN - Počet mŕtvych pri víkendovom stroskotaní trajektu pri Guyane sa zvýšil na 53. Podľa agentúry AFP to v noci na dnes uviedol premiér Mark Phillips. Predchádzajúca bilancia uvádzala 41 obetí. V oblasti námorného nešťastia pokračuje pátracia misia po preživších.
Podľa novej bilancie, o ktorej premiér Phillips informoval na tlačovej konferencii, sa podarilo zachrániť 76 ľudí. Do pátracej akcie v oblasti nešťastia je zapojených 16 lodí. ,,Cieľom je čo najviac zvýšiť pravdepodobnosť nájsť ľudí, ktorí sú stále nažive," uviedol premiér.
Podľa oficiálneho zoznamu cestujúcich bolo na palube trajektu 133 ľudí. Úrady však zistili, že niektorí zachránení nefigurovali na oficiálnom zozname. Domnievajú sa teda, že na palube bolo najmenej 179 ľudí. Trajekt stroskotal v noci zo soboty na nedeľu, keď plával z hlavného mesta Georgetown do mesta Kaituma. Podľa prvých poznatkov úradov loď prevrátila silná vlna.