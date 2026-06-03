V obľúbenom reťazci našli pokazené mäso: Odpudzujúci ZÁPACH po otvorení! REAKCIA obchodu

ŽIAR NAD HRONOM - V jednej z prevádzok obchodného reťazca BILLA sa našlo nevyhovujúce mäso. Výrobok podľa spotrebiteľov aj potravinárov vykazoval známky kazenia. Informovala o tom v utorok (2. 6.) na svojom webe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. BILLA v tejto súvislosti informovala, že prijíma opatrenia, aby zabránila podobným situáciám.
Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Žiar nad Hronom na základe podnetu spotrebiteľa odobrala úradnú vzorku výrobku "Bravčová krkovička bez kosti – výsekové mäso chladené, vákuovo balené," v prevádzke BILLA s.r.o. na ulici SNP v Žiari nad Hronom. Išlo o výrobok s dátumom výroby 15. 4. 2026 a dátumom spotreby do 6. 5. 2026. Dávka mala označenie "L 260415" a výrobcom bol CANTONIGROS-10-12 P.I. LES CASASSES, 08500 VIC, Barcelona, Španielsko, obchodná značka Montronill Industrias Carnicas.
Potravinári približujú, že odber vzorky bol vykonaný na základe podnetu spotrebiteľa týkajúceho sa zmyslových zmien výrobku. "Spotrebiteľ uviedol, že po zakúpení výrobku v predmetnej prevádzke a jeho otvorení bol výrobok senzoricky nevyhovujúci, vykazoval nepríjemný zápach a bol nekonzumovateľný," opisujú s tým, že z predloženej fotodokumentácie a dokladu o úhrade bolo potvrdené, že išlo o uvedený výrobok zakúpený v spomínanej prevádzke.
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"O odbere bol vyhotovený Protokol o odbere vzorky č. 0058732/01. Zo vzorkovaného množstva 1,606 kg (2 ks) bola odobratá úradná vzorka v celkovom množstve 1,606 kg (2 ks). Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku využil právo na druhé stanovisko odborníka, avšak z dôvodu nedostatočného množstva tovaru nebolo možné zabezpečiť odobratie ďalšej vzorky," uvádza ŠVPS SR.
Laboratórne vyšetrenie potvrdilo známky kazenia
Vzorka bola následne zaslaná na laboratórne vyšetrenie do Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne so zameraním na senzorické hodnotenie. "Na základe Protokolu o skúške č. 4903/2026 vzorka nevyhovela požiadavkám článku 14 ods. 2 písm. b) Nariadenia (ES) č. 178/2002, keďže vykazovala známky kazenia. Pri senzorickom hodnotení bolo zistené, že bravčové mäso bolo sivej farby, v obale sa nachádzala uvoľnená mäsová tekutina, povrch mäsa bol vlhký a osliznutý, vôňa odpudzujúca. Obe balenia vykazovali výrazné známky kazenia," približujú potravinári.
Predmetný výrobok bol podľa ŠVPS SR na územie Slovenskej republiky distribuovaný od španielskeho výrobcu CANTONIGROS-10-12 P.I. LES CASASSES, prostredníctvom českého prepravcu ST Logistics, spol. s r.o., Dolní Jirčany, do centrálneho skladu spoločnosti BILLA, Nový Majer 5036/31, 926 01 Sereď. "Do skladu bolo dodané celkové množstvo 3 973,11 kg výrobku, ktoré bolo následne distribuované na jednotlivé filiálky spoločnosti BILLA na území Slovenskej republiky. Do prevádzky BILLA s.r.o., filiálka 418, Žiar nad Hronom, bolo dodaných 8,970 kg predmetného výrobku," informuje správa. Dodáva, že v čase výkonu kontroly sa predmetný výrobok už v kontrolovanej prevádzke nenachádzal, keďže posledné kusy boli odobraté ako úradná vzorka. Výrobok sa podľa ich slov už nenachádza ani na slovenskom trhu, nakoľko uplynul dátum spotreby.
BILLA prijíma opatrenia, aby zabránila podobným situáciám
So žiadosťou o vyjadrenie sme sa obrátili aj na samotný obchod. "Spoločnosť BILLA Slovensko dôkladne preverila predmetný podnet, pričom sme nezistili žiadne ďalšie porušenia a tiež neevidujeme podobné sťažnosti zákazníčok či zákazníkov. S cieľom predchádzať podobným situáciám komunikujeme s dodávateľmi o prijatí opatrení v predchádzaní podobných situácií," uviedol pre Topky.sk hovorca BILLA Slovensko Marek Kravjar.
"Spoločnosť BILLA s.r.o. na základe opakovaných podnetov na kvalitu baleného bravčového mäsa od výrobcu CANTONIGROS-10-12 P.I. LES CASASSES, 08500 VIC, Barcelona, obchodná značka Montronill Industrias Carnicas, oslovila dodávateľa s požiadavkou na skrátenie doby trvanlivosti baleného mäsa z 21 na 14 dní. Predmetná požiadavka je v riešení, pričom spoločnosť BILLA s.r.o. bude príslušnú RVPS informovať o výsledku," konštatuje na záver ŠVPS SR.