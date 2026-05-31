Na pultoch obľúbeného reťazca objavili POKAZENÉ mäso: Obchod OKAMŽITE konal a stiahol stovky kilogramov!

BRATISLAVA - Kontrola v obľúbenom reťazci odhalila balenia pokazeného hovädzieho mäsa z Nemecka. Počas úradného odberu vzoriek pracovníci predajne náhodne otvorili dve balenia a okamžite stiahli celý zvyšok šarže z predaja. Následné senzorické hodnotenie potravinárov potvrdilo, že časť mäsa nebola vhodná na konzumáciu.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovala, že v rámci úradnej kontroly potravín vykonala Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad kontrolu v prevádzke Lidl SR s. r. o., v prevádzke v Kežmarku. Uvádza, že počas kontroly bola odobratá vzorka výrobku „Hovädzia falošná sviečková z pleca“, pôvodom z Nemecka a s dátumom spotreby do 29. 04. 2026. Výrobcom bol Tönnies Rind GmbH & Co. KG, In der Mark 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück a schvaľovacie číslo malo DE NI 10327 EU.
Približuje, že u prevádzkovateľa v Kežmarku bolo odobratých 5 kusov výrobku s celkovou hmotnosťou 4,34 kilogramov (kg). "Celkové množstvo predmetnej šarže nachádzajúce sa v čase kontroly na prevádzke predstavovalo 16,535 kg. Zo zostávajúceho množstva 12,195 kg, predstavujúceho 14 balení mäsa, bolo odobratých 5 vzoriek na druhé stanovisko odborníka s hmotnosťami 0,95 kg, 0,965 kg, 0,77 kg, 0,74 kg a 1,105 kg," opisuje ŠVPS SR.
Potravinári uvádzajú, že počas výkonu kontroly zástupca manažéra prevádzky náhodne otvoril dve balenia výrobku. "Na základe zistených odchýlok vo farbe a vôni mäsa pristúpil k okamžitému stiahnutiu zostávajúceho množstva výrobku z uvádzania na trh," hovorí ŠVPS SR.
Zistenia inšpektorov, obchod okamžite konal
Senzorické hodnotenie odobratých vzoriek bolo vykonané vo VPÚ Dolnom Kubíne na piatich originálnych baleniach výrobku. Výrobok bol balený v PE obale uzatvorenom tepelným zvarom s nalepenou etiketou. Pri troch baleniach bolo zistené, že "hovädzie mäso bolo dobre opracované, bez krvných zrazenín, tmavočervenej farby, s tukovou časťou svetlej farby. Mäso bolo uložené vo vaničke so savou podložkou, pričom v obale bola uvoľnená tmavočervená tekutina. Konzistencia bola súdržná, bez slizkého povrchu, a vôňa typická pre daný druh mäsa bez cudzích pachov".
Potravinári dodávajú, že pri štvrtom balení "mäso vykazovalo počiatočné známky kazenia, najmä jemne kyslý zápach. Pri piatom balení bol zistený uvoľnený a netesný zvar obalu. Mäso malo šedozelené matné sfarbenie a vykazovalo výrazný hnilobný zápach".
"Na základe vykonaného senzorického hodnotenia bola dodaná vzorka vyhodnotená ako nevyhovujúca požiadavkám Nariadenie (ES) č. 178/2002, článok 14 ods. 2 písm. b), keďže predmetný výrobok nebol vhodný na ľudskú spotrebu z dôvodu zmyslových zmien charakteristických pre kazenie potraviny," uvádza ŠVPS SR. Ubezpečuje, že počas dodatočnej kontroly sa predmetné výrobky už nenachádzali na predajnej ploche, nakoľko boli stiahnuté z predaja už v priebehu odberu vzoriek. V čase kontroly sa v chladiacej vitríne nenachádzalo žiadne hovädzie mäso od uvedeného dodávateľa.
Konkretizuje, že predmetné výrobky boli dodané priamo od výrobcu Tönnies Rind GmbH & Co. KG do skladu Lidl Záborské, 082 53 Prešov, v celkovom množstve 10 349,845 kilogramov. Zo skladu Lidl Záborské bola následne realizovaná distribúcia do jednotlivých prevádzok v rámci východného regiónu Slovenskej republiky. "Na základe zistení o nevyhovujúcom výrobku spoločnosť Lidl SR s. r. o. stiahla z predaja predmetný tovar v celkovom množstve 509,375 kg, ktorý bol následne zlikvidovaný," konštatuje s tým, že počas úradnej kontroly skladu v Prešove sa výrobok už nenachádzal v ponuke na predaj, keďže bol po dátume spotreby.
O stanovisko sme požiadali aj samotnú spoločnosť Lidl. V prípade zverejnenia ich stanoviska článok aktualizujeme.