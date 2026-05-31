Letná hrozba v kuchyni: Nebezpečné baktérie útočia tam, kde to najmenej čakáte! RIZIKOVÉ sú TIETO potraviny

BRATISLAVA - Letné horúčavy vytvárajú ideálne podmienky pre salmonelu, ktorá sa rýchlo množí v nesprávne skladovaných potravinách. Štátna veterinárna a potravinová správa SR varuje, že najväčšie riziko predstavujú vajcia, domáce majonézy, hydinové mäso a mliečne výrobky. Pripomína, že v lete treba dbať na ešte prísnejšiu hygienu aj tepelnú úpravu jedál.

Letné horúčavy neprinášajú riziko len pre ľudí, ale aj pre potraviny. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR varuje, že práve v tomto období sa mimoriadne darí baktérii salmonela, ktorá spôsobuje infekčné ochorenie salmonelózu. Najčastejšie sa množí v nesprávne skladovanom hydinovom mäse, surových vajciach, domácich majonézach či mliečnych výrobkoch.

„Je teplo – a práve takéto počasie vyhovuje aj salmonele. Vyššie teploty a vlhké prostredie baktériám prajú, rýchlejšie sa množia,“ upozorňuje ŠVPS SR.

Najväčšie riziko: vajcia, domáca majonéza a hydinové mäso

Podľa odborníkov je v lete potrebná zvýšená opatrnosť najmä pri manipulácii s vajíčkami a hydinovým mäsom. „Hydinové mäso nie je tatarák a je oveľa náchylnejšie na problém,“ pripomína správa.

Kým kupované majonézy sú bezpečnejšie, keďže neobsahujú surové vajcia, rizikové sú domáce majonézy či dezerty pripravené z tepelne neošetrených vajec. Na škrupine sa totiž baktérie v horúčavách množia rýchlejšie a ľahšie sa prenesú do jedla.

Najrizikovejšie potraviny podľa ŠVPS SR:

  • surové alebo polotekuté vajcia,
  • domáca majonéza,
  • tiramisu a krémy zo surových vajec,
  • nedostatočne upečené koláče,
  • kontaminované kuchynské pomôcky.

Salmonela sa prirodzene vyskytuje v črevách hydiny, preto je hydinové mäso častým nosičom baktérií. Nebezpečné je najmä surové alebo nedostatočne tepelne upravené mäso, ale aj krížová kontaminácia v kuchyni. Salmonele sa darí vo vlhkom prostredí, ako je kuchynský drez. Preto je dôležité po práci so surovým mäsom všetko dôkladne umyť a vysušiť, uvádza ŠVPS SR.

Dodáva, že mäso po vybalení môžete pokojne vysusiť papierovým obrúskom, ale surové kurča neumývajte – aby sa baktérie v kuchyni nerozšírili. "Zmrazením sa baktérie nezničia, ale nedochádza k ich množeniu. Preto je dôležité správne skladovanie a využívanie chladiaceho reťazca," dopĺňa. Salmonela sa ničí teplom, takže správne uvarené alebo upečené hydinové mäso je bezpečné.

Ako sa chrániť?

  • Dôkladne tepelne upravovať mäso (min. ~75 °C v jadre)
  • Neumývať surové kurča (rozstrekuje baktérie)
  • Používať oddelené dosky a nože na mäso a iné potraviny
  • Umývať si ruky po manipulácii so surovým mäsom
  • Skladovať mäso v chladničke pri nízkej teplote

27 vzoriek hydinového mäsa vlani nevyhovelo

ŠVPS SR pripomína, že všetky potraviny na trhu musia spĺňať legislatívne požiadavky. Regionálne veterinárne a potravinové správy vykonávajú pravidelné aj cielené kontroly, vrátane odberu vzoriek.

V roku 2025 bolo odobratých 431 vzoriek hydinového mäsa, z toho 27 nevyhovelo. V piatich vzorkách bola zistená Salmonella Enteritidis, v jednej Salmonella Typhimurium.

Riziko aj v mliečnych výrobkoch

Salmonela sa môže preniesť aj cez mlieko a mliečne výrobky, najmä ak sú nepasterizované, nesprávne skladované či kontaminované počas výroby.

Vyššie riziko býva pri:

  • surovom (nepasterizovanom) mlieku,
  • mäkkých syroch zo surového mlieka,
  • domácich mliečnych výrobkoch bez dostatočnej hygieny,
  • výrobkoch ponechaných dlho mimo chladničky.

"Pasterizácia baktérie salmonely spoľahlivo ničí, preto sú bežné pasterizované výrobky v obchodoch výrazne bezpečnejšie," konštatuje na záver.

