Senickí policajti pátrajú po podozrivom mužovi z krádeže

SENICA - Senickí policajti pátrajú po Radovanovi Zvonárovi z Bosny a Hercegoviny, ktorý je podozrivý zo spáchania trestného činu krádeže. Keďže súčasný pobyt muža nie je známy, polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc.
„Opis osoby ani oblečenia, v ktorom by sa mohol pohybovať, nie sú v súčasnosti k dispozícii,“ uviedla trnavská krajská polícia na sociálnej sieti. Akékoľvek informácie o mieste, kde by sa mohol muž nachádzať, je možné oznámiť na telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení, ale aj formou súkromnej správy na profile trnavskej krajskej polície na sociálnej sieti.