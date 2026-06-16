Fínsko obžalovalo kapitána a dôstojníka lode Fittburg za škody na kábloch

HELSINKI - Fínska prokuratúra v pondelok obžalovala kapitána a dôstojníka lode Fitburg z toho, že kotvou spôsobili „významné okamžité škody“ a „vážne riziko pre fungovanie telekomunikačných, elektrických a plynových sietí vo Fínsku“. Kapitán je občan Ruska a dôstojník Azerbajdžanu, píše agentúra AFP. Prokuratúra uviedla, že o vznesení obžaloby proti dvom ďalším lodným dôstojníkom rozhodne neskôr.
Fínsky Národný úrad pre vyšetrovanie (NBI) ukončil trestné vyšetrovanie prípadu začiatkom júna. Obžalovaní popreli podozrenia z trestných činov, ku ktorým došlo vo výlučnej hospodárskej zóne Estónska. Tvrdia, že káble boli poškodené mimo fínskych teritoriálnych vôd a Fínsko nemá v tomto prípade jurisdikciu.
Zadržanie lode a poškodené káble
Fitburg je 132 metrov dlhá nákladná loď a fínske úrady ju zastavili 31. decembra 2025 na ceste z ruského Petrohradu do izraelskej Haify. Predtým najmenej 130 kilometrov ťahala kotvu po dne a poškodila dva telekomunikačné káble vo Fínskom zálive a ohrozila ďalších osem podmorských spojení. Podobné sabotáže na podmorské káble a plynovody v Baltskom mori sa považujú za súčasť „hybridnej vojny“ Kremľa voči Európe. Loď sa plavila pod vlajkou karibskej krajiny Svätý Vincent a Grenadíny a prevážala ruské oceliarske výrobky, ktoré podliehajú sankciám.
Minulý rok boli traja členovia posádky tankera Eagle S registrovaného na Cookových ostrovoch obžalovaní, že 25. decembra 2024 ťahali kotvu po dne Fínskeho zálivu a poškodili päť podmorských káblov. Okresný súd v Helsinkách rozhodol, že fínska jurisdikcia sa na nich neuplatňuje. Ich prípad by preto mal prerokovať štát, v ktorom bola loď registrovaná, alebo ich domovské krajiny. Prokuratúra sa proti rozsudku odvolala a odvolací súd v prípade ešte nerozhodol. Podobne bol októbri 2023 poškodený aj plynovod Balticconnector.