Exposlanec Krajčír vstupuje do boja o Devínsku Novú Ves: Ostrá kritika súčasného vedenia, TOTO všetko chce zmeniť

BRATISLAVA - Bývalý poslanec parlamentu za hnutie Sme rodina Ľuboš Krajčír oficiálne oznámil, že bude kandidovať na post starostu Devínskej Novej Vsi. Vo svojom verejnom prejave predstavil dôvody, ktoré ho k rozhodnutiu viedli, a zároveň ostro kritizoval pôsobenie súčasného vedenia mestskej časti. Tvrdí, že Devínska Nová Ves podľa neho osem rokov stagnuje a potrebuje zásadnú zmenu.
Bratislavská mestská časť podľa jeho slov zápasí s dopravným kolapsom, nedostatkom parkovacích miest a nevyužitými investičnými príležitosťami, uviedol Krajčír vo štvrtok pred novinármi. Kritizoval najmä to, že Devínska Nová Ves podľa neho nevyužila 25 miliónov eur určených na obchvat Volkswagenu, ktorý mohol výrazne odľahčiť dopravu v celej lokalite.
Ostro sa vyjadril aj k bezpečnosti. Tvrdí, že mestská časť minula viac ako 1,2 milióna eur na nový kamerový systém, ktorý nahradil predchádzajúce riešenie napojené na mestskú políciu. Podľa neho je nový systém drahý a nepriniesol vyšší pocit bezpečia. Spomenul aj podnety obyvateľov týkajúce sa vandalizmu, hluku či poškodzovania áut.
Skúsenosti chce využiť v prospech mestskej časti
Vo svojom prejave hovoril aj o skúsenostiach z komunálnej a národnej politiky, ktoré chce využiť v prospech Devínskej Novej Vsi. Predstavil päť oblastí, na ktoré sa chce zamerať. Ide o dopravu, bezpečnosť, hospodárenie, podporu rodín a detí a služby pre seniorov.
V oblasti dopravy sľubuje lepšie napojenie Devínskej na zvyšok Bratislavy, viac parkovacích riešení a bezpečnejšie priechody. Tvrdí, že súčasné vedenie nevyužilo dostupné štúdie ani možnosti na zlepšenie situácie. Pri bezpečnosti chce obnoviť spoluprácu s mestskou a štátnou políciou, posilniť hliadky a zaviesť funkčný kamerový systém bez vysokých nákladov.
Krajčír kritizoval aj hospodárenie mestskej časti. Podľa jeho slov Devínska kedysi patrila medzi ekonomicky stabilné mestské časti, no dnes má záväzky vo výške približne sedem miliónov eur. Pýta sa, prečo mestská časť platí nevýhodné nájmy, kupuje budovy, ktoré nevie využiť, alebo berie úvery na projekty, ktoré sa podľa neho neposúvajú dopredu.
Osobitnú pozornosť venoval rodinám, deťom a seniorom. Chce investovať do škôl, škôlok, ihrísk a športovísk, zlepšiť dostupnosť služieb a podporiť komunitný život. Tvrdí, že Devínska má potenciál byť mestskou časťou, kde mladé rodiny zostanú žiť a seniori sa budú cítiť bezpečne a dôstojne.
V závere prejavu vyzval súčasného starostu Dáriusa Krajčíra na „politický súboj“ a ostro kritizoval jeho pôsobenie. Tvrdí, že obyvatelia sa budú v jesenných voľbách rozhodovať medzi „babráctvom a odborným riadením“. Ľuboš Krajčír vyhlásil, že chce „otvoriť novú kapitolu“ a premeniť Devínsku Novú Ves na modernú, bezpečnú a fungujúcu mestskú časť pre rodiny, deti aj seniorov.