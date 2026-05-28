Huliak obhajuje návrh na zmenu vratiek DPH: Podvodom s DPH vraj treba urobiť rázny koniec

BRATISLAVA - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zverejnil video, v ktorom obhajuje návrh na úpravu podmienok pri vratkách DPH. Tvrdí, že štát prichádza o stovky miliónov eur, ktoré podľa neho končia v rukách podvodníkov.
„Premiér Fico má pravdu a my máme riešenie. 10 percent dane z pridanej hodnoty nepríde do štátneho rozpočtu a chýba slovenským rodinám a seniorom,“ uviedol Huliak vo videu.
Minister zároveň priblížil, že návrh sa týka oblasti reklamy, IT služieb a poradenstva. „Náš návrh na zrušenie vratiek DPH v oblasti aj reklamy, IT a poradenstva, o ktorom sa rokuje v Národnej rade, klepne po prstoch všetkým podvodníkom,“ povedal.
Huliak tvrdí, že daňové podvody majú výrazný dosah na verejné financie aj domácnosti. „A podvodníci s DPH pripravia ročne každú slovenskú rodinu o 630 eur. A nás všetkých o stovky miliónov eur. Musíme tomuto urobiť rázny koniec,“ vyhlásil.
Vo videu zároveň kritizoval poslancov, ktorí návrh spochybňujú. „Nerozumiem poslancom Národnej rady, ktorí tento návrh označujú za komplikovaný alebo zlý. Podvodom s DPH treba urobiť rázny koniec,“ uviedol.
Na záver vyzval parlament na podporu návrhu. „Vyzývam všetkých poslancov Národnej rady, aby tento návrh podporili, postavili sa na stranu slovenských rodín a seniorov a nie na stranu podvodníkov s DPH,“ dodal Huliak.