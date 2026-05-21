Huliak sa zameral na dlhodobo nezamestnaných: Rómov chce naučiť pracovať! Sľubuje si od toho milióny pre štát

BRATISLAVA - Strana vidieka na čele s ministrom cestovného ruchu a športu Rudolfom Huliakom chce, aby sa Rómovia viac zapojili do práce. Navrhuje preto balík opatrení zameraný na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných - najmä ľudí z rómskych komunít.
Strana vedená Rudolfom Huliakom predstavila súbor opatrení zameraných na podporu zamestnávateľov a zamestnancov. Navrhuje, aby zamestnávatelia, ktorí prijmú do pracovného pomeru dlhodobo nezamestnaného človeka, nemuseli počas dvoch rokov za takéhoto zamestnanca platiť zdravotné a sociálne odvody.
Súčasťou návrhu je aj zavedenie stropu na splácanie dlhu počas exekúcie, pričom podľa strany by výška splátok mohla byť na obdobie dvoch rokov obmedzená na 10 % čistej mzdy. Zároveň navrhujú poskytovanie právneho poradenstva v oblasti splátkových kalendárov a povinné vzdelávanie vo finančnej gramotnosti pre dotknuté osoby. Opatrenia zahŕňajú aj sprísnenie pravidiel pri závažnom porušení pracovnej disciplíny.
Cieľom opatrení, s ktorými huliakovci prišli, je motivovať podnikateľov, aby prekonávali prekážok pri zamestnávaní marginalizovaných skupín obyvateľstva a zároveň podporiť dlhodobo nezamestnaných, aby sa zapojili do pracovného procesu. "Rómovia musia pracovať. Nemôžeme donekonečna platiť to, čo nefunguje. Rómom pomôžeme a ušetrené peniaze pôjdu na podporu rodín," uviedol Huliak. "Spolu s podnikateľmi naučíme Rómov pracovať. Pretože každý kto chce pracovať, musí dostať šancu," povedal a dodal, že sa treba vrátiť k tomu, "čo už vedeli naše staré mami." "Bez práce nie sú koláče. Rómovia sa bez práce z chudoby nikdy nedostanú," vyhlásil.
Podľa prepočtov prezentovaných stranou by navrhované opatrenia mohli priniesť do štátneho rozpočtu približne 124 miliónov eur ročne. Strana plánuje návrh v najbližšom období predložiť ministerstvu práce aj splnomocnencovi vlády pre rómske komunity. Ich cieľom je, aby bol následne prerokovaný v parlamente ako vládny návrh zákona.