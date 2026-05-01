Štvrtková akcia ÚBOK má úspech: Obvinenia a zatknutia podozrivých! Ide o prípad zmiznuzia dvoch mužov

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) obvinil dve osoby v prípade štvrtkovej (30. 4.) akcie na území Bratislavského kraja, ktorá súvisí s prípadom nezvestnosti dvoch osôb. K tej došlo 25. júla 2025 v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
"Na základe mimoriadne dôkladnej operatívno-pátracej činnosti a systematického vyšetrovania vzniesol vyšetrovateľ protizločineckej jednotky ÚBOK P PZ, už v skoršom období, obvinenie dvom osobám N. N. a R. Č., pričom jedna z obvinených osôb bezprostredne po spáchaní skutku opustila územie Slovenskej republiky a doposiaľ sa zdržiava v zahraničí. Druhý obvinený sa ukrýval na neznámych miestach, pričom k jeho zadržaniu došlo dňa 29. apríla 2026," uviedla polícia na sociálnej sieti. Ako dodali, na zadržanú osobu vyšetrovateľ aktuálne spracováva podnet na väzobné trestné stíhanie.
"V nadväznosti na zabezpečenie doplňujúcich dôkazov boli v súčinnosti s pohotovostným policajným útvarom krajských riaditeľstiev Košice a Bratislava zadržané ďalšie tri osoby, a to 46-ročná T. K., 30-ročná P. V. a 26-ročný T. N. V rámci realizovaných domových prehliadok boli zaistené viaceré veci a stopy, ktoré budú predmetom expertízneho skúmania z hľadiska ich možnej súvislosti s vyšetrovaným skutkom," upozornili muži zákona s tým, že aktuálne pokračuje vykonávanie ďalších procesných úkonov, preto v tomto štádiu nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
Ide pritom o prípad zmiznutia dvoch mužov ešte z konca júla minulého roka v Podunajských Biskupiciach. Brat jedného z nezvestných mužov tvrdí, že dvojica bola násilne odvlečená z bytu, a to dvomi mužmi, ktorí prišli v čiernom Mercedese. Kamery ich naposledy zaznamenali pred Hodonínom, informoval portál tvnoviny.sk.