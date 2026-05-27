PS a Maďarská aliancia začínajú dialóg o zmene: Hľadajú spoločný postup pred voľbami a prieniky v kľúčových témach

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS a mimoparlamentná strana Maďarská aliancia sa dohodli na začatí dialógu, ktorým chcú nájsť spoločné prieniky a priniesť v ďalších parlamentných voľbách politickú zmenu. PS chce, aby súčasťou zmeny bola aj Maďarská aliancia. Vyplýva to z vyjadrení lídrov strán Michala Šimečku a Lászlóa Gubíka po spoločnom stredajšom rokovaní.
Šimečkov plán pre voľby 2027
Cieľom je podľa Šimečku víťazstvo vo voľbách v roku 2027 a víťazstvo opozície. „Ja som presvedčený, že tak ako predtým v minulosti, ako v roku 1998, tak aj teraz súčasťou zmeny na Slovensku, politickej zmeny, musia byť aj Maďari žijúci na Slovensku, maďarskí voliči, ale aj ich politická reprezentácia - strana Maďarská aliancia,“ vyhlásil Šimečka.
Maďarská aliancia ako súčasť zmeny
Gubík taktiež hovoril o potrebe zmeny v ďalších voľbách. „Občania Slovenska sa na Maďarskú alianciu k dosiahnutiu tejto zmeny môžu spoľahnúť,“ deklaroval. Obaja lídri zároveň poukázali na zhodu v „civilizačných hodnotách“. Dohodli sa, že budú medzi sebou hľadať spoločný postup v kľúčových témach. Diskusia sa sústredí na tri oblasti. Prvou je ekonomický a regionálny rozvoj južného a východného Slovenska. Ako ďalšiu určili právny štát, spravodlivosť aj postavenie národnostných menšín na Slovensku. Treťou oblasťou má byť európska a zahraničná politika. „Vrátane bilaterálnych vzťahov Slovenska a Maďarska a perspektívy historického zmierenia medzi oboma krajinami,“ doplnil Šimečka.
Zároveň zdôraznil, že nešlo o debatu o predvolebnej koalícii. „Ide o oveľa väčšiu diskusiu o tom, ako priniesť zmenu, ako dosiahnuť, aby opozícia bola čo najsilnejšia,“ povedal. Nateraz je podľa Šimečku rozprávať sa o prípadných spájaniach sa strán na kandidátky do ďalších volieb predčasné. „Po komunálnych a župných voľbách alebo minimálne na prelome rokov už musíme mať v rámci opozície jasné, ako ideme do volieb,“ mieni. Gubík deklaroval, že nateraz chcú presvedčiť voličov, že existuje jediná relevantná strana Maďarov. Na stredajšom rokovaní nepadlo podľa predsedov strán ani rozhodnutie vo veci prípadnej spolupráce v krajských voľbách.