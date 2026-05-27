Streda27. máj 2026, meniny má Iveta, zajtra Viliam

PS a Maďarská aliancia začínajú dialóg o zmene: Hľadajú spoločný postup pred voľbami a prieniky v kľúčových témach

László Gubík a Michal Šimečka
László Gubík a Michal Šimečka
TASR

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS a mimoparlamentná strana Maďarská aliancia sa dohodli na začatí dialógu, ktorým chcú nájsť spoločné prieniky a priniesť v ďalších parlamentných voľbách politickú zmenu. PS chce, aby súčasťou zmeny bola aj Maďarská aliancia. Vyplýva to z vyjadrení lídrov strán Michala Šimečku a Lászlóa Gubíka po spoločnom stredajšom rokovaní.

Šimečkov plán pre voľby 2027

Cieľom je podľa Šimečku víťazstvo vo voľbách v roku 2027 a víťazstvo opozície. „Ja som presvedčený, že tak ako predtým v minulosti, ako v roku 1998, tak aj teraz súčasťou zmeny na Slovensku, politickej zmeny, musia byť aj Maďari žijúci na Slovensku, maďarskí voliči, ale aj ich politická reprezentácia - strana Maďarská aliancia,“ vyhlásil Šimečka.

Tlačová konferencia Progresívneho Slovenska o aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Maďarská aliancia ako súčasť zmeny

Gubík taktiež hovoril o potrebe zmeny v ďalších voľbách. „Občania Slovenska sa na Maďarskú alianciu k dosiahnutiu tejto zmeny môžu spoľahnúť,“ deklaroval. Obaja lídri zároveň poukázali na zhodu v „civilizačných hodnotách“. Dohodli sa, že budú medzi sebou hľadať spoločný postup v kľúčových témach. Diskusia sa sústredí na tri oblasti. Prvou je ekonomický a regionálny rozvoj južného a východného Slovenska. Ako ďalšiu určili právny štát, spravodlivosť aj postavenie národnostných menšín na Slovensku. Treťou oblasťou má byť európska a zahraničná politika. „Vrátane bilaterálnych vzťahov Slovenska a Maďarska a perspektívy historického zmierenia medzi oboma krajinami,“ doplnil Šimečka.

Zároveň zdôraznil, že nešlo o debatu o predvolebnej koalícii. „Ide o oveľa väčšiu diskusiu o tom, ako priniesť zmenu, ako dosiahnuť, aby opozícia bola čo najsilnejšia,“ povedal. Nateraz je podľa Šimečku rozprávať sa o prípadných spájaniach sa strán na kandidátky do ďalších volieb predčasné. „Po komunálnych a župných voľbách alebo minimálne na prelome rokov už musíme mať v rámci opozície jasné, ako ideme do volieb,“ mieni. Gubík deklaroval, že nateraz chcú presvedčiť voličov, že existuje jediná relevantná strana Maďarov. Na stredajšom rokovaní nepadlo podľa predsedov strán ani rozhodnutie vo veci prípadnej spolupráce v krajských voľbách.

PRIESKUM Po voľbách v Maďarsku väčšina obyvateľov SR očakáva zhoršenie vzťahov
PS tlačí na Fica: Zabezpečte podporu pre oslobodenie samospráv od dlhovej brzdy
Tlačová konferencia strany SaS k akutálne politickej situácii
Jasmina konečne prezradila pravdu o kríze s Patrikom: Toto je najväčší zabijak lásky!
Polícia obvinila muža, ktorý mal na ubytovni ohrozovať recepčného nožom
Nové DETAILY a POSUN v prípade Slováka, ktorý v Nemecku zabil manželku a dcéru sekerou: Prekvapivý VERDIKT na súde
Muža mali v jeho dome napadnúť: Polícia rieši porušenie domovej slobody a zranenia
Z predaja sťahujú viaceré vody od obľúbených slovenských značiek. Nepite ich, varujú hygienici
Známy miliardár zomrel vo veku 96 rokov: Vybudoval jedno z najväčších mediálnych impérií!
Tvrdili, že vezú len batožinu: Colníci na hranici s Ukrajinou našli stovky liekov aj omamné látky! (foto)
Krutá daň za masívnu robotizáciu: V automobilkách na Slovensku hrozí vlna prepúšťania!
Zamestnávatelia posielajú vláde tvrdý odkaz: Preberte sa, inak skončíme v krachu ako Grécko!

Futbal prišiel o veľké meno, lekári mu zobrali nádej na návrat: Takto som skončiť nechcel
MS V HOKEJI 2026 Slováci podali podnet na rozhodcov: Potom nám pískali Česi, reaguje Šatan
MS V HOKEJI 2026 Kompletný program štvrťfinále: Šlágre gigantov aj veľké prekvapenie
Český klub zasiahla tragická správa: Vyhasol život mladého futbalistu (†21)
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Top firmy potichu menia pravidlá náboru: Kto sa neprispôsobí, má v roku 2026 problém
Vysoká škola už nie je zárukou úspechu: Tieto práce vám zarobia tisíce aj bez diplomu
Počuli ste už o zelenom voľne? Mladí objavili nový spôsob, ako bojovať proti vyhoreniu
Reštart pre vašu kariéru: Kariéra EXPO prichádza do Košíc s ďalším ročníkom!
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Blanšírovanie: Tajomstvo sviežo zelenej brokolice a dokonale chrumkavej zeleniny
Domáce nanuky pre pokročilých: Ako v mrazničke vytvoriť gastronomický zážitok
VIDEO: Ukrajina otestovala holandský AI systém na zachytávanie dronov typu Shahed. Rusom môže skomplikovať masové útoky
USA platia 25-tisíc dolárov mesačne za pripojenie jediného dronu LUCAS k sieti Starshield. Pentagon je čoraz viac závislý od SpaceX
Kvantová batéria už nie je len teória. Vedci ukázali prototyp, ktorý dokázal zo svetla vytvoriť elektrický prúd
Američania testujú novú zbraň proti dronom. Lacný IonStrike môže chrániť aj Slovensko a celé východné krídlo NATO
Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou

Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Adriana Sklenaříková prežíva najťažšie obdobie života: Spor o dcéru sa zmenil na verejný boj plný obvinení
